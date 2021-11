Enel, Ferrari, Prada, Moncler: ecco i marchi italiani che valgono di più

Enel, Ferrari, Prada e non solo: ecco la classifica delle imprese di maggior valore

Enel, Ferrari, Prada, ma anche Moncler e Campari: secondo il report di Brand Finance Global Intangible Finance Tracker 2021, tra le imprese italiane quotate mediamente gli intangibili pesano meno rispetto alla media globale. Situazione analoga per le italiane rispetto alle tedesche e alle britanniche. Le italiane hanno una quota di intangibili simile alle spagnole e alle cinesi. Le russe hanno una quota di intangibili quasi inesistente, diversamente le francesi e le americane hanno una quota di intangibili nettamente superiore alla media.

Nel dettaglio, Enel è l’impresa italiana quotata con maggiore valore intangibile, pari a 95,5 miliardi di dollari pari al 55% del valore di tutta l’impresa e pari al 19% di tutto l’intangibile italiano. Nella top 10 delle imprese italiane con maggiore valore intangibile, tra le altre ci sono anche Ferrari, Prada, Moncler e Campari. Microsoft è l'impresa con maggiore valore intangibile al mondo, seguono Apple e Saudi Aramco.

A livello globale nel 2019 il peso sul valore di impresa degli asset intangibili ha superato quello dei tangibili; da allora la crescita di asset come marchi, avviamento, brevetti, contratti, relazioni con clienti non si è ancora arrestata. Durante la pandemia sembra esserci stata un'accelerazione infatti nel 2018, gli intangibili pesavano mediamente il 48% del valore di impresa, nel 2021 pesano il 54%. In particolare, negli ultimi due anni il valore degli intangibili è aumentato da $61.000 miliardi a $74.000 miliardi pari ad una crescita del 23%.