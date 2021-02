Esselunga all'ombra del "Cuppolone": LaEsse apre a Roma

Esselunga debutta con il format di prossimità a Roma, all’ombra del Cuppolone. Il colosso della distribuzione controllato dalla famiglia Caprotti e guidato dall'amministratore delegato Sami Kahale aprirà martedì 23 febbraio il primo LaEsse a Roma, il negozio di prossimità della catena, che sperimenta nuove esperienze d'acquisto e che il gruppo ha già avviato al Nord, area che ospita la maggior parte degli store.

Il nuovo punto vendita è in via Cola di Rienzo 173, a pochi passi da Citta del Vaticano. Esselunga, invece, è già presente nella Capitale nel formato classico del grande supermercato in due zone: sulla via Prenestina e sulla via Aprilia.