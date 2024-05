Fedez-Ludovica Di Gresy, l'impero della nobile fa impallidire anche il rapper

Non c'è confronto tra Fedez e Ludovica Cisa Asinary Di Grésy: l'impero della nobile milanese

Non c’è confronto fra Federico Leonardo Lucia, in arte “Fedez” e Ludovica Cisa Asinary Di Grésy, con la seconda che come si vede in un recente video, ha declinato l’invito del “rapper” ad appartarsi con lui durante una festa a Milano. Ludovica, nata a Milano nel 1989 (stesso anno e stessa città di Fedez), non solo è nobile di famiglia (i Cisa Asinari Di Grésy sono marchesi) ma il padre di Ludovica, Alberto (classe 1952), ha fondato nel 1973 su un’estensione di circa 45 ettari di vigneti distribuiti tra le colline delle Langhe e del Monferrato, le Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy, importante realtà vitivinicola piemontese.



Fedez e Ludovica Cisa Asinary Di Grésy alla festa del rapper Capo Plaza a Milano

Ludovica Cisa Asinary Di Grésy



Ludovica Di Gresy



Ludovica risulta socia della Fratelli Cisa Asinari di Grésy Ssa e socia amministratrice della Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy Ssa (che fa anche agriturismo di lusso in un resort con 11 camerre) e della Marchesi di Grésy Sas. Riguardo i Marchesi di Grésy si parla di tenute perché in realtà si tratta di 4 tenute distinte anche se la principale resta quella nello splendido anfiteatro vitato di Martinenga, nel cuore della denominazione Barbaresco Docg ed è monopolio di vinificazione della famiglia Di Grésy dal 1797, mentre le altre sono quelle di Monte Aribaldo, a Treiso, di La Serra, a Cassine, e di Monte Colombo.