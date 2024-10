Giornata mondiale della salute mentale, il programma degli incontri di Fondazione Dragotto

Presentato a Palermo il cartellone degli eventi messi in piedi dalla Fondazione Dragotto per la “Giornata Mondiale della Salute Mentale” in programma giovedì 10 ottobre nel capoluogo siciliano.

Si comincerà con una conversazione scientifica tra il Prof. Gabriele Sani, direttore di psichiatria clinica e d’urgenza del Policlinico “Gemelli” e professore ordinario di psichiatria all’Università Cattolica di Roma e la conduttrice Livia Azzariti: centro del confronto il delicato tema dei disturbi dell’umore in età adolescenziale.

Sarà poi la volta di n dibattito sulla rappresentazione della salute mentale - dal teatro ai social media, passando per il cinema, la scrittura, la fotografia, la divulgazione scientifica – tra la scrittrice Barbara Giangravè, il giornalista d’inchiesta e conduttore tv Domenico Iannacone, l’attrice Enrica Guidi. La discussione sarà introdotta da un reading teatrale di Rinaldo Clementi e Marcello Rimi su testi di A. Cechov.

Seguirà (a Villa del Gattopardo) un approfondimento sulla corretta alimentazione secondo i canoni della nutrizione moderna: un experience lunch con le “invenzioni” dello chef Fabio Campoli ed i consigli della biologa nutrizionista Raffaella Caracciolo.

Un eccezionale momento di coralità coreografica, invaderà poi Piazza Verdi e la scalinata del Teatro Massimo di Palermo con oltre duecento giovani, provenienti da varie accademie di danza cittadine, impegnati in un “mass mov” su coreografie di Cristina Moffa e Federica Lardo. Ospiti d’eccezione dell’evento due étoiles internazionali della danza: Anbeta Toromani ed Alessandro Macario.

I riflettori si accenderanno poi su un monologo di e con Morgana Forcella, con la partecipazione di Roberto Negri, per scandagliare le fragilità della mente umana e il labile confine tra raziocinio e follia. A precederlo, l’omaggio di Palermo a Franco Basaglia, pioniere della psichiatria moderna, nel centenario della nascita: una lettura di C. Liverini per voce e sassofono, affidata all’interpretazione dell’attore Sebastiano Somma ed alle variazioni del musicista Giuseppe Viola.

Spazio poi al cinema, con la proiezione del film “Io sono un po’ matto… E tu?” con la partecipazione del regista, Dario D’Ambrosi, intervistato dalla conduttrice televisiva, Arianna Ciampoli. Una pellicola di straordinario impatto emotivo, che ha coinvolto importanti attori italiani vicini al Teatro Patologico di Roma. Un documentario originalissimo per una lettura spiazzante ed irrituale del tema della salute mentale nella nostra società.

Sulla giornata di eventi calerà il sipario con il galà di chiusura ed uno speciale tributo al compositore Giacomo Puccini nel centenario della morte. In scena due celebri voci del melodramma contemporaneo: il soprano, Renata Campanella, ed il tenore, Alessandro Moccia, accompagnati al pianoforte dal Direttore d’orchestra, Stefano Giaroli. Memorabili arie del repertorio pucciniano, introdotte dalla conduttrice televisiva, Veronica Maya, con i commenti lirici dell’attore Patrizio Rispo. A precedere il concerto la proiezione del cortometraggio “Di ogni bene” di Pablo Solari. A chiuderlo, l’assegnazione del “Premio Fondazione Dragotto” 2024.

Numerosi gli interventi istituzionali previsti nelle varie location. La direzione artistica degli eventi sarà della Big Mama Production di Roma. La manifestazione è stata realizzata con la partecipazione di Progetto Fondazione Itaca.