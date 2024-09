Google, la Corte Ue annulla la multa da 1,5mld inflitta dalla Commissione a "Big G"

Google: caso AdSense, Tribunale Ue annulla multa da 1,5 mld

Il Tribunale dell'Ue ha confermato la maggior parte delle conclusioni della Commissione europea contro Google/Alphabet per l'abuso di posizione dominante con Google AdSense for Search, ma ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva inflitto a Google un’ammenda di quasi 1,5 miliardi di euro, adducendo, tra l’altro, che non ha preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti nella sua valutazione della durata delle clausole contrattuali che la Commissione aveva ritenuto abusive.

In particolare, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che le clausole in questione fossero idonee a dissuadere gli editori dall'approvvigionarsi presso gli intermediari concorrenti di Google o che fossero tali da impedire a tali concorrenti di accedere a una parte significativa del mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca online nello Spazio economico europeo e, di conseguenza, che tali stesse clausole fossero idonee a produrre l'effetto di preclusione riscontrato nella decisione impugnata.

Corte Ue conferma multa Bruxelles a Qualcomm da 239 milioni

La Corte di giustizia Ue ha confermato in larga misura l'ammenda inflitta dalla Commissione europea a Qualcomm e fissato l'importo in 238,7 milioni di euro, rispetto ai 242 che erano stati decisi dall'esecutivo comunitario per abuso di posizione dominante.