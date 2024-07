Hotel, in Italia solo il 40% dispone di un ristorante: un giro d'affari da 3,5 miliardi

Ristorazione solo in 4 hotel su 10 in Italia: un settore da 3,5 miliardi

Solo il 40% degli hotel italiani dispone di un ristorante. Questa è la conclusione dello studio di Scenari Immobiliari riportato da PambiancoNews. Il food & beverage sembra essere ormai essenziale per le strutture ricettive. La ricerca mostra che il 22% dei 32.000 alberghi in Italia sono classificati come 4 stelle (20%) e 5 stelle (2%), e questi hanno quasi sempre un ristorante. Di conseguenza, meno della metà dei 3 stelle, che costituiscono il 46% del totale, hanno servizi di ristorazione.

In numeri assoluti, questo 40% di hotel con ristoranti equivale a circa 13.000 strutture. In questi hotel, il food & beverage contribuisce al fatturato complessivo per una percentuale che varia tra il 25% e il 40%. In media, la ricerca stima che il food & beverage rappresenti il 28% del fatturato totale, per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di euro.

La ricerca mette inoltre in evidenza che il 40% dei ristoranti stellati Michelin si trova all'interno di un hotel. Questi ristoranti di alta qualità non solo attraggono clienti, ma aumentano anche le entrate complessive dell'hotel e permettono di alzare le tariffe delle camere.