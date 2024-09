Ibm, nozze in vista con la società di consulenza Accelalpha

Ibm acquisisce la società di consulenza Oracle

Nozze in arrivo tra Ibm e Accelalpha: il gigante informatico statunitense ha rivelato l'intenzione di acquisire Accelalpha, fornitore di servizi Oracle con sede a Washington.

L'operazione permette ad Ibm di ampliare il suo perimetro al settore della consulenza in ambito di supply chain e logistica, finanza, impresa, management d'impresa migliorando la capacità del gruppo Usa nell'assistenza per l'adozione delle Oracle Cloud Applications e nella modernizzazione delle operazioni aziendali.

“Molte aziende dipendono da Oracle per gestire i flussi di lavoro che sono il cuore della loro impresa”, sottolinea Kelly Chambliss, senior vice president di Ibm Consulting, Americas. "Con l'acquisizione di Accelalpha, Ibm sarà ancora meglio posizionata per aiutare i nostri clienti a implementare e gestire le soluzioni Oracle, compresa l'IA generativa e la tecnologia cloud, per ottenere un vantaggio competitivo”.