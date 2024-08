"Banche, no tassa su extraprofitti ma chiamate a contribuire alla finanza pubblica. Privatizzazione Rai? Prima definiamo se quello che fa è tutto servizio pubblico"

Dal Cdm via libera al decreto Omnibus. Giorgetti: “Non ci saranno tasse sugli extraprofitti delle banche”

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge omnibus con misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia, fino all'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i 'Paperoni' che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Per quanto riguarda la tassazione sugli extra profitti delle banche? “Notizie dal nulla. Non ci saranno tassazioni sugli extraprofitti, le tassazioni sui profitti si’”. Lo dice il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti rispondendo a una domanda, durante la conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri.

Giorgetti: "Anche le banche contribuiranno a finanza pubblica"

"Io ho visto tutto questo dibattito, io e Maurizio Leo abbiamo anche in qualche modo commentato come nascono queste notizie dal nulla. Certamente le banche, come le altre realtà che fanno utili, saranno chiamate a contribuire alla finanza pubblica: penso non ci sia niente di strano. Ma non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Le tasse sui profitti però sì, per loro come per gli altri".

Fisco: Giorgetti, tesoretto? Aspettiamo termine scadenze

“E’ una bella storia anche quella del tesoretto. Aspettiamo quando finiranno le comunicazioni fiscali, ci sono delle scadenze, alcune sono state prorogate. Avete visto qualcuno alle Olimpiadi che arriva a 100 metri dal traguardo e dice già ho vinto? Aspettiamo alla fine perché quello è il momento della verità, poi faremo le nostre valutazioni. Invito tutti a valutare le entrate tributarie rispetto alle previsioni e non rispetto allo scorso anno. Le previsioni che facciamo noi al Mef, che vengono contestate da tutte le parti, puntualmente tendono a verificarsi, quindi vuol dire che le facciamo in modo serio e responsabile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato al termine del Cdm sulla possibile presenza di un tesoretto da 20 miliardi da utilizzare in sede di legge di bilancio.

Fisco: Giorgetti, ok norma raddoppio flat tax a 'miliardari'

"Il provvedimento contiene misure di carattere fiscale e finanza pubblica, in particolare quella che ha fatto molto rumore è il raddoppio della cosiddetta flat tax per i 'miliardari' per semplificare che trasferiscono il domicilio fiscale in Italia. Abbiamo anche introdotto delle misure chiamiamole di chiarimento sul versamento delle imposte a favore degli enti locali e il trasferimento in legge dell'applicazione della spending review per le Regioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Cdm.

Rai: Giorgetti: "Privatizzazione? Prima valutare confini servizio pubblico"

"Prima di arrivare a parlare di privatizzazione bisogna capire che cosa si intende per servizio pubblico. Quando abbiamo definito cos'è servizio pubblico e interesse pubblico, poi possiamo valutare l'ipotesi di privatizzazione" della Rai". E' l'apertura del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Se la legge mi dice che quello che fa la Rai è tutto servizio pubblico - ha spiegato - tale dovrà rimanere la società. Se la Rai fa anche cose che non sono di servizio pubblico, o non sono essenzialmente di servizio pubblico, uno può valutare anche ipotesi di parziale privatizzazione".