Imprese: Gruppo Inaz chiude il 2024 con un fatturato di 63,8 mln (+5,3%)

Cresce il volume d’affari del Gruppo INAZ: +5,3% nel 2024

Nel 2024, il fatturato commerciale del Gruppo INAZ, azienda specializzata in software, cloud, outsourcing e consulenza per il mondo HR, ha raggiunto 63,8 milioni di euro, con una crescita del 5,3% rispetto ai 60,4 milioni del 2023 e del 16,3% rispetto ai 54,9 milioni del 2022. L’incremento del fatturato è superiore alla media del settore, che si è attestata al 3,3%, come certificato da Anitec-Assinform.

Particolarmente significativa è la crescita del volume d’affari nel settore dei prodotti software e delle soluzioni cloud: il dato del 2024 è in aumento del 12,3% sul 2023 e del 27,7% rispetto al 2022, in contrasto con l’andamento più contenuto dei segmenti Software e Soluzioni ICT (+5,8%) e Servizi ICT (+9%) nel 2023.

Oggi, durante la riunione generale annuale dell'azienda, tenutasi a Milano e a cui hanno partecipato circa 700 persone, sono stati annunciati anche i dati sugli investimenti, che nel 2024 sono aumentati del 14,1% rispetto al 2023. Linda Gilli, Cavaliere del Lavoro e presidente di INAZ, ha sottolineato che i risultati ottenuti sono frutto del lavoro di squadra e della solidità del gruppo. Recentemente, l’azienda ha ottenuto un importante riconoscimento: il rating Crif SM2, che certifica una solida posizione finanziaria e un tasso di default molto basso rispetto al segmento SME (Small Medium Enterprises).

Gilli ha poi enfatizzato l’importanza dell’Academy aziendale, creata per formare le nuove risorse e promuovere il valore della conoscenza e della cultura aziendale. Inoltre, ha ricordato che nel 2023 è stato approvato il primo bilancio di sostenibilità di INAZ, che va oltre i criteri tradizionali Environment, Social, Governance (ESG), aggiungendo la lettera H di Human, a simboleggiare un impegno ancora più forte verso le persone.

Sul fronte delle nuove tecnologie, Gilli ha spiegato che il Gruppo INAZ è impegnato nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare i processi interni e offrire soluzioni innovative ai clienti, ma sempre con coscienza e attenzione alla algoretica. L’obiettivo è che la tecnologia resti un mezzo, e non un fine in sé, al servizio delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili.

Durante l'incontro è stata annunciata l'uscita, prevista per maggio, del nuovo film realizzato dal gruppo INAZ, dal titolo “L’Energia della creazione”. Si tratta della seconda pellicola dopo “Il fattore umano”, uscito nel 2018, che esplorerà il mondo del lavoro da una prospettiva innovativa, mettendo in luce il tema dell’innovazione e del senso che le persone trovano nel costruire insieme il futuro.