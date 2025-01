Ita Airways passa ufficialmente a Lufthansa: oggi la firma. Joerg Eberhart verso il ruolo di ad

Ita Airways-Lufthansa, accordo completato: Joerg Eberhart verso il comando

È previsto per oggi il closing della vendita del 41% di Ita Airways a Lufthansa, segnando così la conclusione di una lunga e complessa operazione. Una firma tanto attesa e che arriva dopo il fallimento della vecchia Alitalia, seguito da un iter travagliato per individuare un partner strategico.

Infatti la chiusura dell’accordo segue una serie di passaggi cruciali. Il primo è stato il via libera della Commissione Europea all’inizio di dicembre, dopo che le problematiche sollevate dall’Antitrust – soprattutto sull'assegnazione degli slot aeroportuali – sono state risolte. Per garantire la concorrenza, l’Ue ha imposto diverse misure correttive significative, tra queste, la cessione degli slot di Milano Linate e Roma Fiumicino, acquisiti da EasyJet, e l’impegno di Lufthansa a garantire accesso equo su tratte sensibili come Roma-Parigi e Roma-Londra, coinvolgendo Air France-KLM e IAG (British Airways e Iberia).

Inoltre prima di Natale, l’assemblea degli azionisti di Ita Airways aveva anche approvato un aumento di capitale di 325 milioni di euro riservato a Lufthansa, che ha così formalizzato il suo ingresso nel capitale con il 41%. Una percentuale che, però, rappresenta solo il primo passo. L’accordo prevede anche un incremento progressivo della partecipazione, fino al raggiungimento del 100% entro il 2033, con un investimento complessivo di 830 milioni di euro.

Con la firma definitiva dell’accordo, sarà convocata una nuova assemblea per ampliare il consiglio di amministrazione da tre a cinque membri, includendo due rappresentanti di Lufthansa, uno dei quali ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato. Questo incarico dovrebbe essere affidato, salvo sorprese, a Joerg Eberhart, attualmente responsabile della strategia di Lufthansa e già presidente di Air Dolomiti.



Lufthansa ha annunciato un ambizioso piano di assunzioni per il 2025: 10.000 nuovi posti di lavoro in vari ruoli, tra cui 800 piloti, oltre 2.000 assistenti di volo, 1.400 operatori di terra e 1.300 tecnici. Più della metà delle assunzioni avverrà in Germania, mentre in Italia la situazione è ben diversa. I 2.118 ex lavoratori Alitalia rimangono in cassa integrazione, prorogata fino al 31 ottobre 2025.