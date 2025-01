Ita, decolla il nuovo Cda: Pappalardo alla presidenza e Eberhart Ad

Ita-Lufthansa, nuovo Cda: Pappalardo presidente, Eberhart ad

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Ita Airways ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della compagnia, composto da cinque membri. Nello specifico: Antonella Ballone, Joerg Eberhart, Lorenza Maggio, Sandro Pappalardo e Efrem Angelo Valeriani, e il nuovo Collegio Sindacale, nelle persone di Paolo Ciabattoni, Angela Florio e Federico Testa.

L’Assemblea ha indicato Pappalardo come presidente del Consiglio di Amministrazione e Joerg Eberhart come amministratore delegato di Ita Airways. Angela Florio è stata nominata presidente del Collegio Sindacale. L’Assemblea ha ringraziato il presidente uscente Antonino Turicchi, unitamente a tutti i componenti del Cda e il Collegio Sindacale uscenti, per il lavoro svolto durante il loro mandato.