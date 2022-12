Ita, la faida interna tra dirigenti: "Si è fatto le vacanze con l'Airbus"

Ita Airways, i veleni tra ad e presidente che complicano tutto

Ita Airways sta affrontando un nuovo momento difficile, dopo le speranze di una privatizzazione con l'indicazione dell'offerta formulata dal fondo Certares come quella più appropriata per il Tesoro e per la compagnia aerea, da un mese, con l'arrivo del governo Meloni è tutto cambiato. Le cordate interessate si sono tutte sfilate, da Msc a Certares e gli unici interessati adesso sono i tedeschi di Lufthansa, che però fanno offerte al ribasso sapendo di non avere concorrenza. La situazione si fa sempre più complicata e i soldi in cassa scarseggiano, se entro marzo non si troverà un accordo la compagnia fallirà.

A peggiorare la situazione - si legge sulla Stampa - spuntano le carte segrete dei dirigenti e si scopre una vera e propria faida interna tra i due capi della società. Nei verbali del Cda gli affondi dell’ad Lazzerini contro il presidente Altavilla: "Anche un Airbus per le vacanze" La replica: ricostruzione fortemente viziata, ho sempre agito in trasparenza e con tempestività. "E' urgente - scrive Lazzerini il 12 ottobre scorso - riorganizzare la società. Il Consiglio deve assumere oggi stesso ogni conseguente decisione". Lezzerini lancia accuse verso il presidente Altavilla. Il suo è un elenco che riempie cinque pagine di verbali. Il 7 novembre, poi, Altavilla annuncerà le sue dimissioni.