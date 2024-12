Keyless, nuova spinta con Profumo e Caio tra gli advisor

Keyless, nuova spinta per la crescita della società con l'ingresso di Profumo e Caio tra gli advisor

Keyless, azienda specializzata nell’autenticazione biometrica privacy-preserving, ha registrato un incremento significativo dei ricavi annui ricorrenti (+657%) rispetto al 2023. L’azienda prevede di raggiungere una crescita complessiva del 780% entro fine anno, rafforzando la propria posizione nel mercato globale delle tecnologie biometriche.

Profumo e Caio: nuove strategie per l’espansione

Keyless ha annunciato l’ingresso di Alessandro Profumo, ex CEO di Leonardo, UniCredit ed ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, e Francesco Caio, ex CEO di Cable & Wireless e Poste Italiane, come nuovi advisor strategici. La loro esperienza nei settori bancario e tecnologico sarà fondamentale per consolidare le relazioni con il mondo finanziario e supportare l’espansione globale dell’azienda.

Innovazioni chiave per il settore finanziario

Nel corso del 2024, Keyless ha introdotto Keyless IDV Bridge, una soluzione che integra la verifica dell’identità (KYC) con l’autenticazione biometrica, eliminando iscrizioni separate e migliorando l’esperienza utente. Questo strumento risponde alla crescente domanda di autenticazione multifattoriale, semplificando l’adozione di tecnologie avanzate per banche e fintech.

Dichiarazioni e obiettivi futuri

Andrea Carmignani, CEO e co-fondatore di Keyless, ha commentato: "Il 2024 è stato un anno di trasformazione. Abbiamo ottenuto risultati importanti e sviluppato soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Guardiamo al 2025 con ottimismo, puntando a consolidare la nostra presenza nei settori bancario, fintech, crypto e gaming”.