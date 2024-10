L'inflazione cala all'1,8%, sotto il target del 2% per la prima volta dal 2021

Eurozona: stima inflazione settembre a 1,8% dal 2,2 di agosto

L'inflazione annuale nell'Eurozona dovrebbe essere dell'1,8% a settembre 2024, in calo rispetto al 2,2% di agosto, secondo una stima rapida di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Considerando le principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro, si prevede che i servizi avranno il tasso annuale più elevato a settembre (4,0%, rispetto al 4,1% di agosto), seguiti da cibo, alcol e tabacco (2,4%, rispetto al 2,3% di agosto), beni industriali non energetici (0,4%, stabile rispetto ad agosto) ed energia (-6,0%, rispetto al -3,0% di agosto).

Guardando ai Paesi, il dato più alto viene registrato in Belgio (4,5%), Paesi Bassi (3,3%) ed Estonia (3,2%). Il dato più basso invece in Irlanda (0,2%), Lituania (0,4%) e Slovenia (0,7%). L'Italia registra l'inflazione più bassa tra le grandi economia (0,8%). In Germania è prevista all'1,8%, in Francia all'1,5% e in Spagna all'1,7%.