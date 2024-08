La vittoria di Pier Silvio Berlusconi: Prosieben pronta a vendere le attività e-commerce

Prosieben sposa la linea di Piersilvio e si prepara a vendere le attività e-commerce

Prosieben, l'emittente tedesca di cui Mfe-Mediaset è primo azionista con quasi il 30% del capitale, migliora l'utile nel secondo trimestre portandolo a 25 milioni contro i 21 dello stesso periodo 2023. Nei primi sei mesi l'utile è stato pari a 33 milioni contro la perdita di 11 milioni nei primi sei mesi dell'anno scorso. Bene anche i ricavi cresciuti del 5% nei tre mesi a 907 milioni di euro (1,7 miliardi nei sei mesi). La società tedesca ha confermato la guidance per l'intero anno con ricavi a 3,95 miliardi ossia 150 milioni in più rispetto allo scorso anno. In diminuzione il debito dell'11% che si attesta a 1,5 miliardi.

"Siamo soddisfatti della nostra performance aziendale nei primi due trimestri dell'anno: la nostra strategia di focalizzarci sull'intrattenimento con maggiori investimenti nei contenuti, continuando al tempo stesso ad implementare l'efficienza dei costi operativi, sta iniziando a dare i suoi frutti"- ha detto Bert Habets, ad di Prosieben. In pratica l'emittente tedesca ha sposato la linea dettata da Mfe che aveva chiesto una maggior focalizzazione sul core business dei contenuti televisivi e la vendita delle attività di e-commerce.

E l'ad di Prosieben sta seguendo alla lettere le istruzioni di Pier Silvio Berlusconi ad di Mfe. "Stiamo perseguendo- recita una nota della società- una gestione attiva del portafoglio con l'obiettivo da un lato di realizzare sinergie all'interno del gruppo e dall'altro di valorizzare le grandi partecipazioni come Verivox e Flaconi: i proventi delle cessioni ridurrebbero significativamente l'indebitamento netto". Secondo gli analisti dalla vendita delle due società Prosieben potrebbe realizzare circa 700 milioni di euro e almeno una delle cessioni potrebbe essere portata a termine nel primo trimestre del 2025. Oltre a Mfe anche l'altro azionista di punta di Prosieben, ossia Ppf che ha circa il 15%, ha chiesto la vendita delle due società per concentrarsi sul suo core-business televisivo.