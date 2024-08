Le Borse europee si lasciano alle spalle i timori di una recessione Usa. Milano maglia rosa, sprint dei titoli bancari

Borsa: Milano prosegue raffica acquisti (+2,42%) e supera quota 33mila punti

A Piazza Affari prosegue la raffica di acquisiti e a un'ora dall'apertura delle contrattazioni Milano resta maglia rosa in Europa, con il Ftse Mib che segna +2,42% tornando a toccare, e a superare, quota 33mila punti. A trainare gli acquisti è Stmicroelectronics, che avanza del 4,37%, seguita da Iveco Group (+3,85%), Unicredit (+3,64%) e Saipem (+3,52%) mentre nessuna azione risulta in ribasso. L'Europa prosegue invece la seduta in ordine sparso, con Francoforte che segna un progresso dello 0,58%, Londra che cede lo 0,19% e Parigi che avanza dello 0,42%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi resta stabile a 139 punti.

Le Borse europee aprono in rialzo l'ultima seduta della settimana, con Londra in controtendenza e Milano in rally. Nei primi scambi l'indice britannico Ftse100 perde lo 0,17% a 8.333,28 punti, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,31% a 18.237,65 punti, a Parigi il Cac40 lo 0,25% a 7.442,26 punti e a Madrid l'Ibex35 sale dello 0,35% a 10.923,79 punti. A Milano l'indice Ftse 100 segna +2,09% a 33.003,23 punti.

Ieri i dati macro statunitensi più forti del previsto hanno attenuato i timori di una recessione nella maggiore economia mondiale. Gli investitori hanno continuato a scommettere che la Fed inizierà a tagliare i tassi d'interesse a settembre, grazie al calo dell'inflazione. Nel Regno Unito, intanto, la crescita delle vendite al dettaglio a luglio è stata ampiamente in linea con le aspettative, anche se pesa il lieve rallentamento del Pil nel secondo trimestre e la contrazione a sorpresa degli investimenti delle imprese. I trader guardano ora ai dati della bilancia commerciale dell'Eurozona per il mese di giugno.

A trainare il listino i titoli del comparto bancario con Intesa Sanpaolo +2,34%, UniCredit +3,37%, Banco Bpm +3,02%, Bper Banca +3,03%, Mediobanca +1,74%, Banca Mps +2,57%. Bene anche il settore energetico con Eni +1,35%, Erg +0,34%, Saipem +1,96%, Snam +0,45%, Tenaris +1,85%, Enel +0,83%. Nelle prime contrattazioni balzano Stmicroelectronics e Ferrari che guadagnano, rispettivamente, il 3,38 e il 3,37%. In forte rialzo anche Campari che sale del 3,17%.

