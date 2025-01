Lufthansa, c'è la data per la fusione con Ita. E la compagnia tedesca prevede di assumere 10 mila persone nel 2025

Lufthansa, la compagnia tedesca prevede di assumere 10 mila persone nel 2025

Lufthansa entrerà a far parte di Ita il 13 gennaio. A confermare la data (su cui manca ancora la conferma ufficiale da parte del governo e della compagnia italiani), stando a quanto riporta la Dpa, è stato l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, in occasione di un evento con i dipendenti.

Lufthansa acquisirà inizialmente una quota di minoranza del 41% in Ita per un contributo in conto capitale di 335 milioni di dollari. In base a un accordo con il ministero dell'Economia e delle Finanze, la compagnia tedesca potrà poi rilevare l'intera compagnia aerea italiana in due ulteriori fasi entro il 2033, possibilmente per altri 830 milioni di euro, attualmente in discussione.

La Commissione europea, ricorda la Dpa, ha monitorato attentamente l'acquisizione imponendo condizioni per garantire la concorrenza sia sui voli europei che sui collegamenti intercontinentali. Per ottenere il via libera dall'esecutivo dell'Ue, Lufthansa ha dovuto cedere i diritti di decollo e atterraggio negli aeroporti di Milano e Roma, dove la compagnia aerea low cost britannica Easyjet prevede di iniziare ad operare dalla primavera.

Lufthansa ha anche dovuto concludere accordi con i suoi concorrenti Air France-KLM e il gruppo Iag - che comprende British Airways e la compagnia spagnola Iberia - per far volare i suoi passeggeri dall'Italia agli snodi di trasporto di Parigi e Londra a condizioni preferenziali.

Lufthansa, previste 10 mila assunzioni nel 2025

Lufthansa prevede di assumere circa 10.000 nuovi dipendenti in tutto il mondo nel 2025 (meno del 2024, quando le assunzioni sono state 13mila): più di 2.000 assistenti di volo, oltre 1.400 membri del personale di terra e circa 1.300 esperti tecnici, mentre per le aree amministrative del Gruppo si cercano complessivamente circa 1.200 dipendenti e circa 800 piloti.

Più della metà delle assunzioni avverrà in Germania. Oltre 2.000 dipendenti inizieranno alla Lufthansa Technik. Austrian Airlines ed Eurowings cercano ciascuna circa 700 dipendenti. Lo comunica la società. “Il Gruppo Lufthansa è e rimane un datore di lavoro attraente per profili lavorativi e di carriera diversi. Solo lo scorso anno abbiamo ricevuto 350.000 candidature e assunto oltre 13.000 dipendenti", dice Michael Niggemann, del comitato esecutivo di Deutsche Lufthansa e responsabile risorse umane e affari legali. Il Gruppo Lufthansa impiega attualmente più di 100.000 persone in oltre 90 paesi.