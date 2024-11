Mirafiori, migliaia di operai in cassa integrazione. Ma ai capi reparto arriva un aumento fino a 5 mila euro

Stellantis sta attuando aumenti salariali per alcuni dipendenti delle Carrozzerie di Mirafiori, specificamente ai capi reparto e capi squadra, con incrementi che variano dal 4 al 12%, equivalenti fino a 5.000 euro lordi annui.

Questi adeguamenti stanno arrivando tramite lettere ai diretti interessati. Mentre queste modifiche possono essere viste come positive per chi incassa, possono causare invece malcontento tra i 2.800 operai che hanno subito riduzioni salariali significative a causa di prolungati periodi di cassa integrazione, con perdite mensili vicine ai mille euro.

Oggi, 22 novembre, Stellantis discuterà con le parti sociali per stabilire le future attività produttive dello stabilimento. Nonostante la ripresa del lavoro a novembre su alcuni modelli, come la 500e e quelli Maserati, la fabbrica potrebbe affrontare un nuovo stop a dicembre per mancanza di ordini, estendendo la cassa integrazione potenzialmente fino a novembre 2025, quando è previsto l'avvio della produzione della Fiat 500 ibrida.

Questi aumenti salariali a Mirafiori fanno parte di un'iniziativa di Stellantis per riallineare e premiare le prestazioni di alcuni lavoratori, includendo anche alcuni team leader. Gli aumenti sono decisioni ad personam, quindi non risultano da negoziazioni sindacali, e sono intesi come riconoscimenti ciclici di performance per impiegati e dirigenti.