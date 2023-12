Mps: malcontento tra i dipendenti, “a rischio 13,5 mld di conti-deposito”

Mps, l’inchiesta di Affari sulla banca più antica d’Italia

Smaltita l’euforia dei giorni scorsi in seguito all’assoluzione di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, Siena si interroga sul futuro di Monte dei Paschi. E, secondo fonti che Affaritaliani.it ha potuto ascoltare in esclusiva, in Toscana non si respira affatto un’atmosfera tranquilla. D’altronde, dopo giornate euforiche in Borsa, il titolo accusa una flessione notevole e ha perso circa il 10% della sua capitalizzazione nel giro di due sedute, arrivando a valere poco più di 3,8 miliardi.

C’è una data, in particolare, che è stata segnata con un circoletto rosso sul calendario: quella del 9 febbraio, quando verrà presentato il bilancio consuntivo 2023. Un operatore di Mps che si trincera dietro l’anonimato racconta ad Affari: “Non ci sono piaciuti i festeggiamenti dei sindacati, dovrebbero difenderci e invece si schierano dall’altra parte. C’è gente che rischia di perdere il suo Tfr ma nessuno interviene. Il 9 febbraio, con la presentazione del bilancio consuntivo, saranno a rischio 13,5 miliardi di conti deposito che non sono tutelati e non sono difendibili con il bail-in. Si mettono a rischio i risparmi di una vita delle persone del posto”.

Di più: voci preoccupate dicono che Mps è ormai l’ottava banca per raccolta. Per la precisione, il 3,2% del totale italiano, meno della Banca Popolare di Sondrio che, non a caso è finita nel mirino di Bper eliminando un possibile partner di una fusione per Siena. E da quando è arrivato Luigi Lovaglio il trend non è cambiato. Non che sia colpa dell’attuale amministratore delegato, anzi. Il ceo ci sta provando, ma – dicono a Siena – c’è la grande difficoltà a far viaggiare di nuovo questo istituto di credito. “Questa è una banca morta – ci racconta un altro impiegato – perché non assume, non spende, non fa manutenzione. E a febbraio rischia davvero di saltare. Serve maggiore prudenza nel raccontare quello che sta succedendo”.

Il timore più diffuso è che con l’uscita parziale da parte dello Stato dal capitale di Monte dei Paschi ci possa essere un minore interesse da parte delle istituzioni che hanno investito quasi 8 miliardi negli anni e che ora, anche per la pressione dell’Unione europea, devono progressivamente uscire dal perimetro di Siena. Una prima quota è già stata venduta, per 920 milioni, ma ora viene la parte più difficile. L’allarme lanciato da S&P sul mondo bancario, giudicato eccessivamente esposto nei confronti dei debiti sovrani dei Paesi Ue (2.300 miliardi complessivi) in un momento storico in cui i deficit si alzeranno, costringe quindi a trovare le famose sinergie, a creare soggetti dalle spalle larghissime pronti a resistere alle future temperie del mercato.

La “pulizia” effettuata con gli Npl dal 2012 in poi ha messo in sicurezza il sistema. Ma dieci anni di tassi zero hanno reso il mestiere delle banche assai più complesso. Così oggi non ci sono più rischi sistemici per la tenuta degli istituti di credito. I requisiti patrimoniali imposti dalle varie Basilea hanno reso il comparto resiliente e a prova di shock. Ma ora serve un passo in più. Nelle vie di Siena diversi impiegati del Monte raccontano la preoccupazione nel vedere che diversi colleghi gestori sono passati ad altri istituti di credito. E il rapidissimo passaggio di Marco Giorgino – per sei anni Lead Independent Director, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine – a Mediobanca ha fatto scattare ulteriori preoccupazioni.

Da Siena, dunque, arriva una fotografia diversa rispetto a quella, trionfalistica, dipinta negli ultimi giorni. Sarà un eccesso di apprensione o c’è davvero qualcosa che bolle in pentola? Per il momento tutti ostentano tranquillità. Dopo le Feste natalizie, però, bisognerà iniziare a capire che cosa succederà a Siena. Il 2024 sarà l’anno del “distacco”. E tutti si augurano che possa essere l’inizio di un nuovo corso dopo un decennio drammatico.