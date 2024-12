Musk senza limiti: ha doppiato Bezos. Dopo l'alleanza con Trump non ha più rivali

Paperoni mondiali: Bezos deve arrendersi, Musk non ha più rivali

Donald Trump sta per diventare l'uomo più potente al mondo, manca un mese al suo insediamento alla Casa Bianca in programma il 20 gennaio. Il presidente eletto ha scelto come suo braccio destro Elon Musk, semplicemente il più ricco al mondo, ma questa volta per distacco. Se infatti prima delle elezioni dello scorso novembre il patron di Tesla doveva vedersela in un testa a testa con il capo di Amazon Jeff Bezos, ora non c'è più partita. Elon Musk si avvicina a quota 500 miliardi di dollari di patrimonio. È l’indicazione che arriva dall’indice quotidiano dei miliardari stilato da Bloomberg, che assegna all’azionista di maggioranza di X, SpaceX e Tesla un patrimonio di 486 miliardi di dollari, quasi il doppio del fondatore di Amazon Jeff Bezos, al secondo posto con 250 miliardi, e decisamente più del doppio del fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, terzo in classifica, al quale viene attribuita una ricchezza personale pari a 219 miliardi.

Musk però continua anche a investire e assumere e ora cerca lavoratori (anche in Italia) per le sue aziende. E gli stipendi sono d'oro, si parla di compensi fino a 22mila € al mese. Dopo l’annuncio del mese scorso con il quale si cercavano collaboratori con un alto quoziente intellettivo per lavorare ai tagli della spesa del governo, alcune delle più importanti aziende di Musk - riporta Qui Finanza - hanno annunciato di recente una serie di offerte di lavoro. Tra queste c’è anche Tesla che offre una paga piuttosto generosa e con la possibilità di svolgere l’attività da qualunque parte del mondo. Il lavoro da remoto ha avuto una brusca accelerata tra il 2020 e il 2022 e da allora è diventata una delle modalità preferite dai lavoratori, desiderosi di coniugare la vita lavorativa con quella privata. E non è certo un caso se alcune delle aziende di Musk hanno deciso di inserire il telelavoro nei loro annunci.