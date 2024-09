Accor rafforza la leadership di marchio: nominati due nuovi Global Brand President

Accor, Benoît Racle e Jean-Yves Minet nominati Global Brand President: saranno a capo dei marchi Premium, Midscale ed Economy

Accor, leader mondiale nel settore dell'ospitalità, annuncia la nomina strategica di due professionisti a capo dei marchi Premium, Midscale ed Economy. I nuovi Global Brand Presidents svolgeranno un ruolo chiave nel consolidare il valore del brand e rafforzare la posizione di Accor nel mercato globale, grazie a un portfolio di marchi diversificato e in continua evoluzione.

Benoît Racle è stato nominato Global Brand President per i marchi Premium di Accor, portando con sé oltre vent'anni di esperienza nell'ospitalità, maturata in ruoli di leadership che spaziano dalla gestione del brand alle operazioni globali, dal marketing alle strategie commerciali. La sua carriera, arricchita da successi presso Starwood e W, lo ha visto guidare con abilità la trasformazione dei marchi, ottenendo risultati significativi sia in termini di crescita commerciale che di innovazione operativa. Nel suo nuovo ruolo, Racle sarà alla guida strategica dei marchi Premium di Accor, con l’obiettivo di promuovere la crescita e garantire un’esperienza di ospitalità senza eguali, puntando su eccellenza e differenziazione. Questo segmento rappresenta una priorità per il Gruppo, che nel 2023 ha visto triplicare le firme dei suoi brand Premium rispetto al 2019.

Pullman, il marchio premium di punta di Accor con oltre 150 anni di storia e 155 hotel in 42 paesi, è pronto ad accogliere altri 65 progetti in fase di sviluppo. Swissôtel si prepara a raddoppiare la sua presenza globale con 40 nuove aperture in programma, mentre Mövenpick, già forte di oltre 120 strutture, espanderà ulteriormente il suo portfolio con 80 nuovi hotel previsti.

"Sono entusiasta di unirmi ad Accor in un momento così stimolante e di guidare con visione globale i nostri marchi Premium, che da sempre incarnano una tradizione ricca di innovazione, spirito pionieristico e servizio impeccabile. Non vedo l'ora di portare questi brand verso nuovi traguardi, espandendo il nostro portfolio in mercati strategici e collaborando con partner lungimiranti e team alberghieri locali. L’obiettivo è creare esperienze memorabili per i nostri ospiti in tutto il mondo, consolidando ulteriormente la nostra posizione di leader nell’ospitalità di lusso", ha dichiarato Benoît Racle, Global Brand President - Premium di Accor.

Jean-Yves Minet è stato nominato Global Brand President per i marchi Midscale ed Economy di Accor. Con un’esperienza di oltre 25 anni nella gestione di brand, dalla strategia all’esecuzione, Jean-Yves ha iniziato la sua carriera nel settore della bellezza, concentrandosi su opportunità di crescita, canali di distribuzione e mercati, con particolare attenzione a quelli emergenti. Nel suo nuovo ruolo, Jean-Yves guiderà la crescita dei marchi Economy e Midscale di Accor, definendo la visione e il posizionamento, e sviluppando modelli operativi innovativi per rispondere alle esigenze di un pubblico globale sempre più diversificato.

"Sono entusiasta di unirmi ad Accor in questo momento chiave per i nostri marchi globali. Con 2.500 hotel in tutto il mondo, ibis celebra 50 anni di leadership e lancia la nuova piattaforma globale 'Go get it', progettata per regalare ai viaggiatori esperienze indimenticabili. Quest'anno, inoltre, Novotel rinnova il suo impegno verso un equilibrio migliore nella vita delle persone, sostenendo la preservazione degli oceani, risorsa vitale per l'equilibrio del pianeta. I nostri marchi Economy e Midscale, leader in molti mercati, offrono un potenziale straordinario per garantire valore e comfort eccezionali ai viaggiatori globali. Sono determinato a guidare l'innovazione e a far crescere ulteriormente questi segmenti", ha dichiarato Jean-Yves Minet, Global Brand President - Midscale & Economy di Accor.

Queste nomine sottolineano l'impegno di Accor nel consolidare la sua presenza globale, garantendo che ogni marchio continui a prosperare, preservando la propria identità e superando gli standard di eccellenza del settore. Con la leadership di Benoît Racle e Jean-Yves Minet, Accor potrà guidare iniziative decisive, accrescendo la soddisfazione degli ospiti e consolidando la loro fedeltà in ogni segmento di mercato.

"Da quando abbiamo creato la divisione Premium, Midscale ed Economy di Accor, la nostra leadership nel settore è stata guidata dall’eccellenza operativa e da un focus deciso sui nostri marchi globali", afferma Karelle Lamouche, Chief Commercial Officer, Premium Midscale & Economy brands di Accor.

"Con oltre 20 marchi, il nostro diversificato portfolio PM&E include alcuni degli hotel più iconici e ammirati al mondo, come Pullman, Swissotel, Novotel, Mercure e ibis. Con Benoît e Jean-Yves alla guida, siamo pronti a consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader globale nel settore dell’ospitalità, verso una nuova era di crescita e innovazione. Puntiamo a offrire esperienze eccezionali ai nostri ospiti e a potenziare le performance dei nostri partner globali. Queste nomine segnano una tappa fondamentale nel nostro percorso, e insieme continueremo a trasformare e rafforzare il nostro business, superando continuamente le aspettative in costante evoluzione di ospiti, team alberghieri e partner", ha concluso Lamouche.

La divisione Premium, Midscale ed Economy di Accor costituisce il 90% del portafoglio del Gruppo, comprendendo oltre 20 marchi e più di 5.000 strutture in oltre 100 paesi. Nel segmento dell’ospitalità premium, Accor si distingue come leader globale con marchi prestigiosi come Pullman, Swissôtel, Mövenpick e Grand Mercure. Per quanto riguarda i segmenti Midscale ed Economy, Accor è riconosciuto come un pioniere globale, con marchi di grande valore per gli investitori e sempre più apprezzati dai viaggiatori, come Novotel, Mercure, Adagio, Handwritten Collection, TRIBE, ibis e greet. Il Gruppo eccelle anche nei marchi di nicchia e nei brand regionali, tra cui Grand Mercure, Mantra, BreakFree, Art Series, The Sebel e Peppers, nonché Adagio e Living per soggiorni prolungati. Accor continua a fissare nuovi standard nel settore, grazie al suo servizio impeccabile e alla sua lunga esperienza nell’ospitalità.