AIPE: l'intervento di Giorgetti sull'innovazione tecnologica e il futuro dell'energia nucleare

AIPE, l'intervento del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: focus su innovazione tecnologica e futuro dell'energia nucleare

In occasione del decimo anniversario dell'Associazione Italiana Pressure Equipment (AIPE), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato l'importanza strategica del settore della meccanica e della caldareria per l'economia italiana, con un particolare riferimento all'innovazione tecnologica e all'energia nucleare.

L'evento, che si è tenuto a Milano, ha celebrato i dieci anni di AIPE, un'associazione che rappresenta un comparto industriale cruciale per l'Italia. Giorgetti, nel suo intervento introduttivo, ha voluto evidenziare il ruolo chiave che la meccanica riveste per il Paese, descrivendola come il "prodotto di punta" dell'industria italiana. Ha ricordato che l'Italia, nel 2024, è diventata il quarto paese al mondo per esportazioni, risultato reso possibile grazie all'eccellenza del settore meccanico, il principale motore delle esportazioni nazionali.

Un contributo determinante arriva proprio dal comparto della caldareria, composto da imprese altamente specializzate e tecnicamente avanzate. "Le competenze tecniche e il grado di specializzazione delle vostre imprese non solo contribuiscono in modo significativo alla bilancia commerciale italiana, ma ci permettono di mostrare al mondo uno dei nostri volti migliori, ovvero l’essere un grande paese industriale", ha dichiarato Giorgetti, evidenziando l'impatto positivo del settore sulla competitività internazionale dell'Italia.

Il Ministro ha poi riconosciuto la capacità del settore di adattarsi ai mercati internazionali, nonostante le sfide geopolitiche. In particolare, ha sottolineato l'importanza degli strumenti messi a disposizione dal governo, come quelli offerti da SACE, per sostenere l'export italiano. "Siete un esempio della capacità di rimanere all’avanguardia tecnologica anche rispetto a paesi con maggiori economie di scambio, grazie alla continua propensione all’innovazione", ha aggiunto Giorgetti.

Parlando dell'importanza dell'innovazione tecnologica, Giorgetti ha voluto mettere l'accento sulla necessità di una valutazione scientifica e neutrale del potenziale di ogni tecnologia. "Noi crediamo che la decarbonizzazione passi prima di tutto dall’investimento in tecnologia, o meglio nelle tecnologie", ha affermato il Ministro, sottolineando come sia fondamentale un approccio basato su dati scientifici per misurare l'impatto di ogni innovazione in termini di sviluppo e sostenibilità.

In questo contesto, il Ministro ha richiamato l'attenzione sul lavoro di analisi del governo in corso riguardo l'energia nucleare. "Tra gli associati di AIPE ci sono veri gioielli tecnologici che fanno sì che le capacità in ambito nucleare dell’Italia siano ancora riconosciute", ha affermato Giorgetti, lasciando intendere che il governo è impegnato a esplorare tutte le opzioni tecnologiche disponibili per promuovere una transizione energetica efficace e sostenibile.