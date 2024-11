AXA Italia sostiene i lavoratori autonomi con nuove iniziative radio e progetti digitali con Massimo Rosolino

AXA Italia: al via nuove iniziative per sostenere i lavoratori autonomi con una Campagna Radio, un Progetto Digitale su La Gazzetta dello Sport e Massimiliano Rosolino come testimonial

AXA Italia continua a raccontare la realtà dei lavoratori autonomi con nuove iniziative mediatiche, puntando su formati innovativi e un testimonial d’eccezione: Massimiliano Rosolino. Dopo il lancio della campagna globale “Essere un lavoratore autonomo non dovrebbe essere un rischio”, l’assicuratore amplia la sua comunicazione con una presenza massiccia in radio e un progetto crossmediale sulle piattaforme digitali de La Gazzetta dello Sport, sviluppato da CAIRORCS Studio.

“Dopo il lancio in TV della campagna globale di AXA, Essere un lavoratore autonomo non dovrebbe essere un rischio, continuiamo a dar voce ai piccoli imprenditori e liberi professionisti fotografando i possibili rischi e imprevisti a cui possono andare incontro, ogni giorno, nello svolgimento della loro attività professionale. Lo facciamo scegliendo il linguaggio immediato e fresco della radio e abbracciando un nuovo progetto di branded content per sperimentare, in chiave di innovazione continua, format che consentono di mixare intrattenimento e informazione sui contenuti assicurativi, anche grazie alla presenza di un testimonial di grande rilievo del mondo sportivo. Alla base delle due iniziative, uno storytelling immediato, fresco, sui possibili ostacoli che quotidianamente i lavoratori autonomi si possono trovare ad affrontare, e sull’impegno di AXA di essere al loro fianco, ogni giorno, grazie a garanzie specifiche, disegnate per loro”, ha dichiarato Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia.

AXA Italia consolida così il suo impegno verso chi lavora in proprio, offrendo protezione dagli imprevisti della vita lavorativa con soluzioni assicurative su misura, comprese quelle pensate per le realtà più piccole. Le iniziative mirano a supportare imprenditori e professionisti, aiutandoli ad affrontare eventi inaspettati con una rete di consulenza avanzata. La campagna radiofonica proseguirà fino al 16 novembre, con due spot da 30 secondi in onda sulle principali emittenti, portando avanti il messaggio che chi lavora in autonomia merita sicurezza e supporto. Parallelamente, il progetto branded content curato da CAIRORCS Studio prenderà vita sulle piattaforme digitali de La Gazzetta dello Sport, con contenuti distribuiti su Instagram, Facebook, TikTok e una serie di articoli editoriali. Al centro, un video channel dedicato con episodi che mescolano intrattenimento e informazione.

Il progetto di branded content, supervisionato da GroupM Entertainment, parte dallo scouting editoriale per garantire una comunicazione efficace e curata nei minimi dettagli, dall'ideazione fino alla valutazione dei risultati. Lo storytelling si basa su storie di vita reale di lavoratori autonomi: un barista alle prese con una macchina del caffè rotta da una sovratensione, una parrucchiera che macchia inavvertitamente una camicia di una cliente, e un calzolaio che subisce un atto vandalico. Queste vicende, raccontate con tono leggero e riconoscibile, mostrano i rischi quotidiani che AXA aiuta a mitigare.

Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale, presta la sua energia e simpatia per interagire con i piccoli imprenditori in sketch video, rendendo gli esempi concreti e accessibili. Il suo coinvolgimento è il punto di forza per comunicare come la sicurezza sia fondamentale sia nello sport sia nella vita lavorativa.