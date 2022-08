Axerve, nuova partnership con Viceversa per l'e-commerce

Axerve, partnership con Viceversa

Revenue Based Financing, è la nuova formula di accesso ai capitali che oggi Axerve - realtà specializzata nell’accettazione dei pagamenti su tutti i canali sia fisici che digitali – mette a disposizione dei propri clienti Ecommerce attraverso la partnership strategica con Viceversa, la fintech leader in Europa che ha importato il modello in Italia.

Grazie alla collaborazione, che nasce dalla volontà comune delle due aziende di aiutare le realtà del settore nei loro percorsi di crescita e sviluppo, i clienti Ecommerce di Axerve potranno accedere a capitali fino a 1 milione di euro attraverso l’innovativa forma di finanziamento ibrido che, a metà strada tra debito e capitale, è caratterizzato da un piano di restituzione dei fondi tramite la condivisione di una percentuale delle entrate. Le risorse vengono impiegate in attività di digital marketing, strumento fondamentale per l’affermazione delle aziende, l’ingaggio dei clienti finale e di conseguenza chiave per raggiungere una crescita di business esponenziale. Inoltre, grazie alla condivisione dei dati di business, che Viceversa utilizza per la propria analisi, le società che faranno richiesta avranno accesso ad una serie di informazioni strutturate sul proprio business, fondamentali per investire meglio il budget a disposizione. Metriche come CAC (costo di acquisizione cliente) o ROAS (ritorno su investimento in advertising), non saranno più un segreto per gli Ecommerce che faranno richiesta.

Sono i dati a confermare il valore del Revenue Based Financing: Allied Market Research evidenzia che il mercato globale del finanziamento basato sul fatturato raggiungerà il valore di $42.34 miliardi entro il 2027, con una crescita del 61.8%.

Matteo Masserdotti, CEO di Viceversa: “Venendo dal mondo degli investimenti in startup, conosciamo molto bene le necessità di crescita delle aziende digitali. Grazie alla nostra soluzione data-driven, veloce e flessibile, siamo in grado di fornire i capitali ed informazioni utili alle aziende, per investire meglio il loro marketing budget. Con Axerve abbiamo creato una relazione win-win in cui il vincitore finale è la società cliente che può accedere velocemente a fondi e dati necessari per la sua crescita.

Alessandro Bocca, CEO di Axerve, aggiunge: “Axerve si pone come partner per la crescita del business dei propri clienti e, in questo contesto, sigla accordi con realtà innovative che propongono modelli che agevolano questo obiettivo. Il marketing digitale rappresenta uno strumento cruciale per il successo di un

Ecommerce anche se non è così facile reperire le risorse necessarie persostenere queste spese dal mondo bancario. Grazie alla partnership con Viceversa, da oggi i nostri clienti potranno ottenere finanziamenti in modo rapido e senza cedere quote della propria società. Un altro vantaggio è che sono prestiti sostenibili, con un valore mediamente contenuto e rate che crescono con la crescita del fatturato”.