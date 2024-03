BPER è Special Partner di 'Spark', performance poetica dell’artista Roosegaard

BPER è Special Partner di 'Spark': opera dell’artista Daan Roosegaarde, ospitata dal 22 al 24 marzo nell’ambito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024

L'arte incontra la natura con la straordinaria opera "Spark", presentata per la prima volta in Italia, presso l'Alusfera di Piazza del Popolo di Pesaro, come parte del programma di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. L'evento è sponsorizzato da BPER, che ricopre il ruolo di Special Partner. L'opera poetica di Daan Roosegaarde sarà visibile dal 22 al 24 marzo presso il suggestivo Parco Miralfiore. "Spark" si distingue per la sua natura innovativa e sostenibile: migliaia di lucciole biodegradabili fluttuano nell'aria, illuminando il cielo notturno con la loro luce incantata. Un mix di arte, tecnologia e sostenibilità si fonde per creare un'esperienza unica che invita i visitatori a riflettere sulla relazione tra l'uomo e la natura, un tema centrale nel contesto dell'evento "La natura della cultura" di Pesaro 2024.

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha accolto con entusiasmo l'arrivo di "Spark" nella città e ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di poter ospitare un evento così importante, di levatura mondiale. Un'iniziativa unica, che ci stupirà, ci farà emozionare, ci lascerà a bocca aperta, con le sue suggestioni ed esplosione di colori e luci, che illuminerà il cielo del nostro bellissimo parco Miralfiore. Un’esperienza poetica che ci riconcilierà con la natura, protagonista della nostra Capitale italiana della cultura. Sarà una cartolina straordinaria di Pesaro 2024, da spedire nel mondo".

Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Centro Est di BPER, ha sottolineato l'importanza di supportare progetti culturali come "Spark": "Per noi la cultura, la sua promozione, la sua divulgazione sono elementi essenziali per unire comunità, idee, per condividere valori positivi e unire territori. Siamo sicuri che Spark diventerà uno tra gli appuntamenti da ricordare del ricco programma di Pesaro Capitale Italiana della Cultura".

Il direttore artistico di Pesaro 2024, Agostino Riitano, ha fornito un'analisi approfondita dell'opera, e ha sottolineato il suo messaggio delicato ma potente: "Spark arriva a Pesaro da una vecchia fabbrica di vetro di Rotterdam per brillare in una stupefacente performance di luci. L’opera è portatrice di un messaggio tanto delicato quanto potente ed è uno dei progetti in cui i temi della sostenibilità, così cari all’autore, dimostrano di non essere antagonisti della creatività o della tecnologia".

Daan Roosegaarde, l'artista dietro "Spark", ha descritto l'opera come "un luogo di meraviglia che mostra una nuova alternativa sostenibile per celebrare lo spazio e il tempo". Con questa performance, Roosegaarde trasforma i tradizionali fuochi d'artificio in una celebrazione sostenibile, dimostrando il potere dell'immaginazione e dell'innovazione nella creazione di modelli di festa rispettosi dell'ambiente.

"Spark" non è solo uno spettacolo visivo mozzafiato, ma anche un richiamo alla necessità di riconnettere l'uomo con la natura e di adottare pratiche più sostenibili nel nostro modo di interagire con l'ambiente. Con la sua combinazione di bellezza estetica e impegno ecologico, "Spark" si inserisce perfettamente nel tema della natura e della cultura di Pesaro 2024, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile e un'opportunità per riflettere sulle loro relazioni con il mondo che li circonda.

L'intervista di affaritaliani.it a Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Centro Est di BPER

A margine dell'evento Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Centro Est di BPER, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Questa è un’iniziativa che impatta anche fortissimamente sul tema dell’ambiente, l’abbiamo voluta sostenere come special sponsor perché richiama una forte attenzione al tema ambientale. L’evento è particolarissimo perché si rivolge ad una natura ormai sconvolta e alla quale bisogna prestare una forte attenzione. È un evento di natura ambientale, ricalca il tema della sostenibilità che ha una base culturale ampia, e Bper è molto attenta a tutto ciò. Su Pesaro e sul territorio delle Marche abbiamo un fortissimo interesse perché siamo molto presenti e proprio per questo lo supportiamo a 360 gradi".

L'intervista di affaritaliani.it a Daan Roosegaarde, l'artista dietro 'Spark'

"'Spark' nasce ispirandosi alle lucciole, infatti ci sono migliaia di piccole luci che vengono riprodotte nel cielo biodegradabili, l’opera è aperta per le prossime tre sere ad ingresso gratuito. Sono molto emozionato di avere questa premier qui, a Pesaro, per la prima volta in Italia. Siamo già stati in Spagna, a Londra, ma sono contento di essere qui, nella patria della conoscenza della bellezza e della scienza. Sono convinto che gli italiani mi capiranno meglio di tutti in questo nuovo progetto. Noi ci siamo ispirati alle lucciole, scomparse ormai, ma anche ad una frase di Pasolini scritta all’interno di uno dei suoi libri, dove sottolinea la scomparsa delle lucciole. Dunque, quello che vogliamo fare è riportare un collegamento tra l’umanità e la natura. 'Spark' vuole portare armonia tra questi due mondi. La scorsa sera abbiamo visto la prima in assoluta con alcuni visitatori che sono rimasti senza parole", ha commentato Daan Roosegaarde ai microfoni di affaritaliani.it.

L'intervista di affaritaliani.it a Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro

Daniele Vimini, Vicesindaco di Pesaro, ai microfoni di affaritaliani.it ha aggiunto: "Questo è uno dei progetti principali che abbiamo deciso di portare a Pesaro per questo anno speciale perché ha molti tratti in comune con quello che il nostro racconto. Di fatto, la nostra volontà è quella di fare del 2024 un fuoco d’artificio, anche se le lucine sono biodegradabili e quindi attente alla sostenibilità. Con ciò vogliamo dare un significato particolare a questa capitale in anteprima con quest’opera che ha già girato altre città del mondo. Dunque, offriamo un'opportunità quasi unica, aperta a tutti gratuitamente per i prossimi tre giorni e in tutto ciò BPER ha avuto un ruolo molto importante. L’opportunità è rara sia per lo spettacolo sia per la modalità di fruizione. Vogliamo creare un sentimento di partecipazione con questo evento collettivo".

L'intervista di affaritaliani.it ad Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024

"'Spark' è il progetto paradigmatico del nostro programma culturale perché con un espediente straordinariamente delicato ci fa riflettere su una questione importante, ovvero su tutti quei processi che stanno avvenendo nel nostro ambiente naturale e urbano di cui spesso non siamo consapevoli. Ecco, davanti a queste lucciole che brilleranno nel cielo pesarese penseremo a tutti quegli ambienti che in realtà stiamo perdendo. Quindi invitiamo, come l’opera di Daan, che spesso viene definita una protopia, cioè un’opera attiva che attraverso un processo di attivazione da la possibilità al pubblico di agire sui propri comportamenti e non solo, da la possibilità di poter trasformare il nostro quotidiano e lasciare alle prossime generazioni qualcosa di non devastato", ha concluso Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024, ai microfoni di affaritaliani.it.