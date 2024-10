ComoLake 2024 - The Great Challenge: innovazione e semplificazione per il futuro delle piccole imprese

ComoLake 2024, l’intermediazione come chiave per rendere l'innovazione accessibile alle piccole imprese

Dal 15 al 18 ottobre 2024, il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, situato sulle sponde del suggestivo Lago di Como, sarà il palcoscenico della seconda edizione di “ComoLake 2024 - The Great Challenge”, evento organizzato da ANGI. L'iniziativa si propone come un momento cruciale di confronto globale sulle politiche digitali e sulla trasformazione economica, con particolare attenzione all’area Euro-Mediterranea. Il focus principale sarà orientato al dialogo tra istituzioni, imprese e università, con l’obiettivo di definire nuovi paradigmi di crescita in un mondo sempre più multipolare e digitalizzato.

Al centro della discussione vi sarà la trasformazione digitale, non solo come motore di sviluppo economico, ma anche come elemento chiave per promuovere una collaborazione virtuosa tra il tessuto imprenditoriale e il mondo della ricerca universitaria italiana.

Tra i partecipanti di questa edizione, il 15 ottobre, ci sarà anche Mama Industry, società da sempre impegnata nello sviluppo della piccola imprenditoria italiana, che porterà un tema cruciale per l’ecosistema delle mPMI: la trasformazione digitale semplificata e l’intermediazione necessaria per permettere ai piccoli imprenditori di accedere alle opportunità dell'innovazione tecnologica.

Secondo uno studio di Confartigianato (2022), circa il 65% delle microimprese italiane fatica ad accedere agli strumenti digitali necessari per rimanere competitive. Questo divario è dovuto principalmente alla complessità delle tecnologie disponibili e alla mancanza di risorse dedicate. È qui che interviene il ruolo di realtà come Mama Industry, che agisce come intermediario tra le mPMI e il mondo dell'innovazione, semplificando l'accesso a soluzioni digitali personalizzate.

Un ruolo di questo tipo diventa ancora più rilevante nel contesto attuale, dove l’innovazione non riguarda solo l’adozione di nuove tecnologie, ma la capacità di integrarle efficacemente all’interno dei processi produttivi e operativi. In Italia, le piccole imprese costituiscono circa il 92% del totale delle imprese, e il loro successo è strettamente legato alla capacità di modernizzarsi. Tuttavia, secondo un’indagine Istat del 2023, solo il 35% delle mPMI ha adottato strumenti digitali avanzati, un dato che mette in luce la necessità di supporto in questa fase di transizione.

La presenza di Mama Industry a ComoLake 2024 vorrà essere un invito ad affrontare le sfide tecnologiche con un approccio inclusivo, riconoscendo l'importanza di una mediazione efficace tra il mondo dell'innovazione e le esigenze concrete delle piccole imprese, in modo che l’innovazione possa essere alla portata di tutti.

Con eventi come ComoLake 2024, l’Italia continua a posizionarsi come uno dei protagonisti nel dibattito internazionale sulla digitalizzazione, rafforzando la sua leadership non solo in Europa, ma anche nel contesto euro-mediterraneo e globale.