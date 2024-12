Dentsu Creative firma la campagna di 'Spotify Wrapped' e celebra i 10 anni del servizio in Italia

Dentsu Creative sigla la campagna di 'Spotify Wrapped' e celebra i 10 anni di Spotify in Italia con una 'Domination' a Milano

Spotify Wrapped, uno degli appuntamenti più attesi e iconici dell’anno, è tornato, e con esso anche la campagna di comunicazione che celebra gli ascolti, i trend culturali e i podcast più amati del 2024. Quest’anno, la campagna è stata ideata da Dentsu Creative e accompagnata da una pianificazione media curata da Publicis e One Vibe, che hanno dato vita a un’operazione visiva e digitale per celebrare il ritorno di Spotify Wrapped e i dieci anni del servizio in Italia.

Il cuore pulsante della campagna è una domination a Milano, nella stazione della metropolitana Cadorna, che ha trasformato gli spazi pubblicitari in un tributo ai protagonisti più ascoltati dell'industria musicale e dei podcast. Le affissioni, presenti in tutte le aree della metropolitana, celebrano gli artisti e i creatori di contenuti che hanno segnato l’anno con i loro successi. Ogni manifestazione visuale riprende il tono di voce distintivo di Spotify, fresco e ironico, e include dati di ascolto e insight sui trend e le abitudini di consumo musicale degli utenti. Un'operazione che non solo promuove i risultati di Wrapped, ma sottolinea anche l’impatto che la piattaforma ha avuto nella cultura musicale e popolare.

Accanto alla domination fisica, la campagna ha preso vita anche sui canali social e digital, dove la tensione per la rivelazione dei risultati è stata il tema centrale. Il lancio e il prolungamento della campagna hanno giocato sull’attesa, sull’incertezza dei risultati e sulla gioia di condividere finalmente la propria classifica personale. Un'emozione condivisa da milioni di utenti che, attraverso i social, hanno diffuso e celebrato le proprie scelte musicali e i podcast preferiti.

Con questa campagna, Dentsu Creative non solo celebra un anno di successi per Spotify Wrapped, ma anche il decimo anniversario di Spotify in Italia, confermando il suo ruolo fondamentale nella definizione delle abitudini di ascolto degli italiani e il suo legame sempre più forte con la cultura musicale del nostro paese.