Eagleprojects, siglato accordo per l'acquisizione di Digitarca

Eagleprojects accellera nel piano di espansione: firmato accordo vincolante per l'acquisizione di Digitarca

Eagleprojects, azienda controllata dal private equity Palladio Holding, con sede a Perugia e attiva nella fornitura di servizi di ingegneria end-to-end e tra i principali player nelle attività di digital twin e deployment della fibra ottica, annuncia la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione di Digitarca, azienda italiana con sede a Mola di Bari, punto di riferimento per la creazione di Gemelli Digitali tridimensionali. Si tratta di una operazione che rientra nel piano di sviluppo disegnato dal management di Eagleprojects insieme a Palladio volto ad ampliare le competenze tecniche del gruppo e l’offerta di soluzioni software avanzate e competitive, con l’obiettivo di raggiungere settori limitrofi ad alto potenziale (idrico, energia elettrica, smart road, rete ferroviaria, ecc).

La società prevede di chiudere il 2024 con un fatturato aggregato superiore a 50 milioni di euro. Attraverso le soluzioni di Digitarca, Eagleprojects si rafforza nel segmento software 3D per la gestione digitale del patrimonio infrastrutturale, grazie anche alla disponibilità di un’ampia flotta di veicoli MMS ed attrezzature tecnologiche per la creazione di Digital Twin tridimensionali di intere città in tempi ancora più rapidi. Il piano di sviluppo di Eagleprojects mira inoltre ad accelerare la crescita nei mercati di riferimento, anche internazionali, sia rafforzando la propria presenza nelle aree in cui è già attiva, come la Grecia, sia penetrando nuovi mercati strategici che presentano una domanda di servizi evolutivi di ingegneria.

In quest’ottica è stata implementata una sede secondaria in Germania, dove il mercato dei servizi di progettazione per le infrastrutture è estremamente promettente. Inoltre, il gruppo sta strutturando una presenza diretta in Brasile finalizzata a presidiare il mercato sudamericano in forte sviluppo, e capitalizzare le opportunità emergenti sul territorio locale, in particolare nel settore delle Telco, grazie al know-how maturato in mercati più evoluti. Infine, il gruppo sta consolidando la presenza in Tunisia attraverso l'internalizzazione di 100 talentuosi ingegneri con cui Eagleprojects ha da tempo una relazione duratura, un passo che testimonia l’impegno per la crescita sostenibile con un’attenzione alle persone e allo sviluppo responsabile in ogni regione operativa.

Giovacchino Rosati, Amministratore Delegato di Eagleprojects, ha dichiarato: "Siamo onorati di accogliere nel nostro Gruppo una realtà come Digitarca e siamo certi che, sfruttando le enormi sinergie in essere, saremo in grado di ottenere a breve importanti risultati. Forti dell’alleanza con Palladio e guidati dalla nostra visione stiamo implementando una struttura organizzativa capace di cogliere le sfide del mercato con prontezza ed efficacia. La strategia prevede un'espansione continua delle competenze e della presenza internazionale, ponendo un forte accento sull'innovazione e l'eccellenza operativa, grazie anche ai continui investimenti sulle attività di ricerca e sviluppo".

"Nell’ottica di incrementare la nostra presenza in un segmento di mercato atteso in forte crescita nei prossimi anni, stiamo finalizzando anche l’acquisizione di un’altra società di ingegneria specializzata in ambito idrico", ha concluso Rosati.

L’operazione è stata realizzata in collaborazione con Leonardo Chiechi, CEO di Digitarca, che resterà alla guida della società per garantire una perfetta continuità gestionale e massimizzare le sinergie del gruppo. Chiechi ha dichiarato: “Siamo felici di unirci a Eagleprojects e di mettere a sistema competenze, servizi e know-how per offrire soluzioni competitive e all’avanguardia. Oggi siamo in grado di creare Gemelli Digitali tridimensionali di intere città ancora più velocemente, come dimostra il cuore tridimensionale della piattaforma SmartCity3D che permette la gestione del patrimonio infrastrutturale digitale anche di primari clienti di rilevanza nazionale”.

“L'acquisizione di Digitarca è un importante tassello nel piano di espansione che stiamo portando avanti insieme al management di Eagleprojects, mettendo a fattor comune risorse, network internazionale e competenze complementari necessarie ad accelerare la crescita avviata, posizionando la società come player leader in un mercato sempre più sfidante e dinamico”, ha affermato Otello Cavaliere, Partner di Palladio.