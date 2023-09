Enel nuovo Official Energy Partner dell'AS Roma

Sostenibilità, Enel diventa Official Energy Partner del club giallorosso

Tutta l’energia di Enel al fianco dell’AS Roma: il Gruppo diventa Official Energy Partner del club giallorosso per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l’elettrificazione dei consumi e l’utilizzo di energia rinnovabile. Grazie a questo accordo Enel sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma con il logo che comparirà sui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di Serie A e Coppa Italia dei giallorossi. Le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, vivranno da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio grazie aipacchetti personalizzati messi a disposizione dall’AS Roma.

“Con questa partnership al fianco di una delle più importanti squadre del campionato di Serie A faremo scoprire all’AS Roma e ai suoi tifosi tutti i servizi e le soluzioni di Enel che consentono un utilizzo più consapevole, semplice ed efficiente dell’energia”, ha dichiarato Roberto Deambrogio, Head of Communications di Enel. “Entrare nel mondo del calcio è una grande occasione per rendere lo sport più amato dagli italiani sempre più sostenibile, ed è per questo che con impegno e dedizione stiamo supportando, in qualità di Energy partner, alcune delle principali società sportive del campionato di Serie A che come l’AS Roma erano interessate a lavorare con Enel per raggiungere insieme questo sfidante obiettivo”.

"Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Enel nella famiglia dei nostri partner. Presente in ogni angolo del mondo, Enel è rinomata come punto di riferimento nel settore della produzione e distribuzione dell' energia elettrica e nel mercato delle rinnovabili", ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell' AS Roma. "Oggi iniziamo una collaborazione che celebra due iconici brand italiani, per forgiare un futuro che affonda le sue radici nell' innovazione e nella sostenibilità".