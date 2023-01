Enel X Way e Toyota insieme per la mobilità sostenibile

Enel X Way e Toyota

hanno siglato una partnership per la fornitura di soluzioni avanzate per la ricarica di vetture elettriche

Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ha siglato una partnership con Toyota. Grazie alla collaborazione tra le due realtà, chi guida un veicolo elettrico o ibrido plug-in Toyota e Lexus avrà a disposizione le soluzioni e tecnologie avanzate di Enel X Way per la ricarica della propria auto. L'accordo si inserisce all’interno delle strategie delle due aziende per favorire la diffusione della mobilità elettrificata in Italia attraverso servizi che garantiscano alle persone un’esperienza di guida semplice e comoda.

Federico Caleno, Responsabile Enel X Way Italia, ha dichiarato: “L’accordo con Toyota conferma quanto sia importante creare sinergie con le più importanti case automotive per garantire ai clienti soluzioni di ricarica tecnologicamente avanzate e semplici da utilizzare negli spostamenti di ogni giorno. Attraverso questa collaborazione rispondiamo alla crescente richiesta di sistemi di ricarica personali domestici che rappresentano una fetta rilevante del nostro core business insieme all’impegno quotidiano per rendere la rete di ricarica pubblica del Paese, che oggi conta 17mila punti di ricarica di Enel X Way, ancora più capillare e performante”.

Luigi Ksawery Luca', Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver avviato la partnership con Enel X Way, nel percorso comune verso una mobilità sempre più sostenibile. Per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea è sempre più necessaria la collaborazione di tutti gli attori chiave, dalle Istituzioni, a tutti gli operatori che operano nel campo della mobilità e nel settore energetico, fino a ogni singolo cittadino. In tal senso, la collaborazione con Enel X Way ci consentirà di offrire ai nostri clienti soluzioni complete, che garantiscano tranquillità nell’utilizzo, contribuendo così a rendere più veloce la transizione verso la mobilità elettrica”.

La soluzione di ricarica che viene introdotta nella gamma accessori dei modelli Elettrici e Plug-in hybrid Toyota Lexus è la WayBox Procellular da 7,4 kW, una stazione di ricarica domestica con garanzia di tre anni per i clienti Toyota e Lexus, che può essere connessa attraverso Wi-Fi, Bluetooth o SIM card, alla piattaforma di controllo e monitoraggio delle infrastrutture di ricarica di Enel X Way per assicurarne l’assistenza da remoto. Per la gestione delle operazioni di ricarica è sufficiente utilizzare l’app JuicePass di Enel X Way.

Allo stesso modo, i clienti potranno acquistare presso i concessionari della Rete Toyota e Lexus anche il JuicePack Street, un voucher da 1.385 kWh per la ricarica pubblica del veicolo da utilizzare presso le stazioni di ricarica di Enel X Way e di tutti gli altri operatori interoperabili con l’app JuicePass. Il JuicePack Street avrà una validità di 12 mesi e includerà il servizio di prenotazione delle stazioni di ricarica e una card di ricarica che arriverà direttamente a casa del cliente.