Fincantieri, presentati i risultati al 30 giugno: ordini in crescita a €7,6 mld

Fincantieri annuncia i risultati al 30 giugno 2024: ordini in crescita pari a 7,6 miliardi di euro, +3,6 volte rispetto al 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri, presieduto ad interim da Pierroberto Folgiero, ha approvato oggi la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, rivelando risultati economici e finanziari superiori alle aspettative e confermando il progresso del Piano Industriale 2023-2027.

Il primo semestre del 2024 ha visto una notevole crescita degli ordini, che hanno raggiunto la cifra di 7,6 miliardi di euro, pari a circa 3,6 volte gli ordini acquisiti nello stesso periodo del 2023. Questo aumento è stato trainato principalmente dal settore delle navi da crociera e dalle attività di export e underwater nel comparto della difesa. Al 30 giugno 2024, il backlog di Fincantieri si attesta a 27,4 miliardi di euro, con un incremento del 18,7% rispetto a dicembre 2023. Il carico di lavoro complessivo, che include sia il backlog che il soft backlog, ha raggiunto un livello record di 41,1 miliardi di euro, corrispondente a 5,4 volte i ricavi del 2023.

Nel primo semestre del 2024, l’EBITDA è aumentato a 214 milioni di euro, con un margine EBITDA del 5,8%, in crescita dell'80 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono risultati stabili a 3.681 milioni di euro, con un incremento marginale dello 0,3% rispetto al primo semestre del 2023. Nonostante una leggera flessione dei ricavi nel settore Shipbuilding, si prevede un maggiore sviluppo delle attività nella seconda metà dell’anno, con la conferma degli obiettivi di ricavi della guidance 2024. La Posizione Finanziaria Netta è migliorata, attestandosi a debito per 2.424 milioni di euro rispetto ai 2.813 milioni di euro del 30 giugno 2023, sebbene sia leggermente aumentata rispetto ai 2.271 milioni di euro del 31 dicembre 2023.

Fincantieri ha proseguito con successo la sua strategia di crescita, con un'acquisizione strategica della linea di business Underwater Armament Systems di Leonardo e un aumento di capitale di 400 milioni di euro completato con successo. Il primo semestre 2024 ha visto anche l’assegnazione di contratti significativi nel settore della difesa, tra cui la costruzione della quinta e sesta fregata della classe "Constellation" per la US Navy e la realizzazione del quarto sottomarino della classe U212NFS per la Marina Militare Italiana.

Un'importante iniziativa è stata il lancio della joint venture MAESTRAL con EDGE, che prevede opportunità di progettazione e produzione di navi militari avanzate con una pipeline commerciale stimata di circa 30 miliardi di euro. Inoltre, è stato firmato un contratto con il Ministero della Difesa indonesiano per due Pattugliatori Polivalenti d’Altura, con un valore di 1,18 miliardi di euro.

Nel settore delle navi da crociera, Fincantieri ha acquisito maxi ordini, inclusi contratti con Norwegian Cruise Line Holdings e Carnival Corporation per la costruzione di navi innovative e sostenibili. Tra questi, spicca l'accordo per tre navi da crociera alimentate a gas naturale liquefatto (LNG) con Carnival Cruise Line, le più grandi mai costruite da Fincantieri. Gli investimenti del semestre hanno raggiunto 114 milioni di euro, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’organico del Gruppo è cresciuto a 22.064 unità, con un aumento del 3,8% in Italia e del 4,3% all’estero, principalmente a seguito dell’inclusione di Remazel e delle assunzioni nelle controllate internazionali.

Fincantieri continua a dimostrare una solida performance e una crescita robusta, supportata da una forte spinta commerciale e dall'espansione nelle tecnologie subacquee e nella transizione energetica. I risultati semestrali confermano il buon andamento del Piano Industriale e offrono prospettive positive per il futuro, con un significativo carico di lavoro e opportunità di sviluppo a livello globale.