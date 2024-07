Fincantieri, siglato accordo con Hera per la gestione degli scarti industriali

Fincantieri, al via la partnership con il Gruppo Hera: prevista la costituzione di una newco che gestirà quasi 100 mila tonnellate l'anno di scarti industriali

Fincantieri e il Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility italiane operanti nei settori ambiente, energia e idrico, hanno siglato un accordo significativo per l'implementazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e la creazione di valore attraverso la gestione dei rifiuti industriali. La partnership prevede la costituzione di una newco che gestirà quasi 100 mila tonnellate l'anno di scarti industriali prodotti nei cantieri di Fincantieri, a partire dal sito di Monfalcone (GO), con l'intenzione di estendere successivamente l'iniziativa ad altri cantieri in Italia e potenzialmente all'estero.

L'accordo, sancito attraverso la firma di un Memorandum d'Intesa, è stato stretto tra Fincantieri e il Gruppo Hera, attraverso le sue controllate Herambiente Servizi Industriali (HASI) e ACR di Reggiani Albertino (ACR), parte del Gruppo Herambiente, principale operatore nazionale nel settore ambiente e tra i primi in Europa. La nuova società si occuperà della realizzazione di un sistema integrato ed efficiente di gestione dei rifiuti nei cantieri di Fincantieri, garantendo la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del loro recupero e l'ottimizzazione della logistica e della movimentazione dei rifiuti, aumentando la sicurezza nei cantieri.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: "Per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale nei nostri cantieri, abbiamo scelto di collaborare con i partner più qualificati che possano garantire soluzioni innovative, tecnologiche ed efficaci, con una presenza multi-geografica e la capacità di perseguire economie di scala e di scopo. In questo senso, l'accordo con il Gruppo Hera, un’eccellenza italiana leader del settore, rappresenta un ulteriore tassello che rafforza il nostro impegno nell'adozione di pratiche di economia circolare direttamente nei siti produttivi, in piena coerenza con il nostro piano industriale".

"La partnership con Fincantieri conferma il ruolo del Gruppo Hera di partner strategico per la transizione green del tessuto industriale italiano: grazie a una strategia che fa leva su un portafoglio di servizi global waste e sulla nostra leadership nel settore ambiente in Italia, intendiamo supportare anche le grandi aziende nel raggiungimento dei propri target ESG, generando così benefici non solo ambientali, ma anche economici e sociali", ha aggiunto Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera.