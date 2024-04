Fondo Italiano d’Investimento: Tommasini nuovo Head of Strategic Initiatives

Fondo Italiano d’Investimento: Luigi Tommasini nominato Head of Strategic Initiatives

Fondo Italiano d‘Investimento comunica che Luigi Tommasini è stato nominato Head of Strategic Initiatives della Società. Tommasini, in Fondo Italiano fin dalla sua costituzione, ne ha guidato l’attività dei Fondi di Fondi contribuendo in maniera determinante allo sviluppo ed all’istituzionalizzazione dei mercati del private capital a supporto delle PMI, posizionando Fondo Italiano come anchor investor di riferimento in tale segmento. Parallelamente al nuovo incarico, Tommasini manterrà gli attuali ruoli di Responsabile Funds of Funds e di Co-Responsabile delle attività di coinvestimento.

Laureato presso l’Università Luigi Bocconi, Tommasini ha conseguito un MBA (Palmer Scholar) a The Wharton School of the University of Pennsylvania e un MA in International Studies a The Lauder Institute of the University of Pennsylvania. La creazione del ruolo dell’Head of Strategic Initiatives - che risponde direttamente all’Amministratore Delegato Davide Bertone - si inserisce nella volontà di rafforzare l’identificazione di iniziative e partnership innovative volte ad ampliare le asset class e i prodotti gestiti da Fondo Italiano, a vantaggio delle imprese italiane e dei suoi investitori.

Davide Bertone, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento, ha commentato: “La nomina di Luigi a Head of Strategic Initiatives è un passaggio importante nel rafforzamento dell’organizzazione di Fondo Italiano. Grazie alla sua esperienza, contribuirà allo sforzo di innovazione con il quale abbiamo intenzione di supportare sempre più il percorso di crescita ed evoluzione del sistema del private capital italiano”.