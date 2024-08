Fòrema: presentato il bilancio di sostenibilità 2023

Fòrema annuncia il primo bilancio di sostenibilità, fatturato pari a 7,7 milioni di euro

Fòrema, la società di formazione e consulenza di Confindustria Veneto Est, ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità, evidenziando i risultati raggiunti nel 2023 e annunciando nuovi obiettivi per il futuro. Con un fatturato di 7,7 milioni di euro, l’azienda ha coinvolto circa 28.000 persone in oltre 50.000 ore di formazione.

Il presidente di Fòrema, Enrico Del Sole, ha sottolineato l'importanza di dotare le aziende di strumenti sempre più performanti per definire il proprio impatto ESG (Environment, Social, Governance). "Le aziende devono dotarsi di strumenti performanti per definire il proprio impatto ESG, saremo al loro fianco in questo percorso", ha dichiarato Del Sole.

Il direttore generale di Fòrema, Matteo Sinigaglia, ha evidenziato l’impegno dell'azienda nell'integrare la sostenibilità in ogni aspetto delle sue operazioni. "Stiamo cercando di integrare la sostenibilità in ogni aspetto della nostra azienda", ha detto Sinigaglia. Tra le iniziative presentate, Sinigaglia ha parlato anche dell’importanza della formazione a distanza, annunciando che Fòrema ha fornito cento computer e connessioni internet agli studenti che non avevano accesso a queste risorse. "Lavoriamo sulla supply chain della formazione, forniamo pc e connessione internet a chi non ce l’ha", ha aggiunto Sinigaglia.

Il bilancio di sostenibilità di Fòrema è stato realizzato seguendo gli standard internazionali del Global Reporting Initiative (GRI). Sono stati analizzati numerosi aspetti, ciascuno con obiettivi di miglioramento per il prossimo anno, con un focus particolare su ambiente, gestione delle risorse umane e governance aziendale. Un esempio concreto dell’impegno ambientale di Fòrema è l’uso del 50% di energia prodotta da fonti rinnovabili negli uffici dell'azienda.

Sul fronte sociale, l’azienda si distingue per le politiche avanzate in tema di gestione della maternità e per il percorso verso la parità di genere. Sul fronte della governance, invece, l’azienda continua a implementare pratiche di trasparenza e correttezza nelle operazioni, garantendo una gestione aziendale responsabile. Tra le novità annunciate, Fòrema prevede anche di dotare la propria flotta aziendale di veicoli elettrici e di introdurre procedure di car sharing per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2.