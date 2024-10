FREENOW si unisce all’IRU e rafforza il proprio impegno nell’industria dei taxi

Freenow entra nell'International Road Transport Union, rafforzando il suo impegno per il settore taxi

FREENOW, l’App per taxi N.1 per gli abitanti di Roma e Milano secondo i risultati di un sondaggio, ha annunciato l’ingresso nell’International Road Transport Union (IRU), l’organizzazione internazionale dei trasporti su strada, voce di oltre 3,5 milioni di aziende che operano nel settore dei servizi di trasporto e che ha un gruppo di lavoro dedicato ai taxi.

L’ingresso dell’azienda in IRU rappresenta un passo significativo per il futuro della piattaforma, attiva da 10 anni in Italia e da 15 in Europa e che, ancora oggi, continua a porre il servizio taxi al centro della propria offerta, quale focus strategico del proprio business. In parallelo, questa nuova alleanza consolida ulteriormente il posizionamento di FREENOW come principale partner digitale dei tassisti professionisti in Italia e in Europa, rafforzando il ruolo cruciale dei taxi nel sistema di trasporto urbano.

Umberto de Pretto, Segretario Generale di IRU, ha dichiarato: “Siamo molto felici che FREENOW si unisca alla famiglia IRU. I loro servizi permettono alle persone di trovare il mezzo di trasporto più adatto alle proprie esigenze di mobilità. Non vediamo l'ora di collaborare insieme per fornire soluzioni di mobilità sicure, pratiche e sostenibili alle persone in tutta Europa. La famiglia globale dell'IRU trarrà anche grandi benefici dalla loro esperienza nella digitalizzazione dei trasporti.”

Thomas Zimmermann, CEO di FREENOW, ha commentato: “Siamo lieti di unirci all'International Road Transport Union e di entrare a far parte di un'associazione globale che riunisce esperti dei settori della mobilità e della logistica. Questo ingresso rappresenta un passo significativo per FREENOW che rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il suo core business: il settore dei taxi. Come FREENOW, infatti, sosteniamo il settore dei taxi in tutta Europa e ci dedichiamo a supportare politiche che ne favoriscano la continua crescita: unendoci all'IRU e al suo Taxi Group rafforziamo il nostro impegno nel mantenere standard professionali e normativi di altissimo livello".