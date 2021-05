Futuro della mobilità in Italia. Tomasi (Autostrade): "Servono visioni chiare"

Canova Club Milano, "Il futuro della mobilità in Italia: dalla sostenibilità alle sfide dei grandi centri urbani"

La mobilità è al centro di una profonda trasformazione che rivoluzionerà il modo di spostarsi e viaggiare. Questo importante trend è stato protagonista del dibattito organizzato dal Canova Club Milano, webinar intitolato "Il futuro della mobilità in Italia: dalla sostenibilità alle sfide dei grandi centri urbani" e in cui si è evidenziato come digitalizzazione e sfide della sostenibilità siano due fra i maggiori cambiamenti che stanno ridefinendo i mezzi, le infrastrutture e in generale l'intera esperienza del viaggio.

Dopo i saluti iniziali del Presidente Canova Club Milano, Stefano Balsamo, e del Consigliere del Canova Club Milano Francesco Guidara, sono intervenuti Teresa Bellanova, Viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, e Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia.

"Uno degli elementi che riteniamo fondamentali in questo momento è che la politica e l'industria devono avere visioni chiare sul cambio di prospettive della mobilità - ha affermato Roberto Tomasi -. Perché solo con una visione chiara di quella che è la mobilità del futuro noi possiamo pensare di poter immaginare quella che sarà. Abbiamo bisogno di ammodernare il sistema del Paese, con una capacità ingegneristica e di realizzazione complessa. Vorrei sottolineare la capacità dell'industria nel poter mettere a terra il volume di attività che bisogna fare e la capacità tecnica delle persone per mettere a terra questo volume di investimenti è una condizione che non possiamo prescindere. Le collaborazioni con gli istituti e le Università sono uno degli elementi chiave per poter immaginare che il sistema riprenda la propria capacità industriale per poter realizzare questo ammodernamento e questo sviluppo del Paese. Sulla mobilità sostenibile, anche noi lavoriamo per mettere al centro il cittadino e la necessità delle merci di essere trasportate. La sfida si basa su tre ambiti: la gestione mobilità dei grandi flussi, la sicurezza della mobilità e tutto ciò che riguarda il mondo della sostenibilità".