Grandi Stazioni Retail, a Roma Termini apre il primo ristorante LEON in Italia

Grandi Stazioni Retail e SSP, LEON sceglie Roma Termini per il primo ristorante in Italia

Grazie alla collaborazione tra Grandi Stazioni Retail e SSP, operatore leader nella gestione delle concessioni di servizi di ristorazione in importanti stazioni di viaggio, apre a Roma Termini il primo ristorante LEON in Italia, nella vivace Terrazza Termini, la food hall che si affaccia sui binari della stazione. Fondato nel 2004 a Londra, in Carnaby Street, LEON ha rivoluzionato il mercato dei fast food, proponendo un nuovo approccio in cui “il fast food può essere un buon cibo”.

Ispirandosi alla dieta mediterranea, LEON ha creato un menu caratterizzato da ingredienti accuratamente selezionati che, oltre ad essere salutari, sono anche rispettosi dell'ambiente. Le sue radici si rifanno ai ricordi d'infanzia, alle vacanze al sole e alle nostalgiche gite al fast food, e i suoi piatti celebrano i sapori ricchi e la riconosciuta genuinità della cucina mediterranea. LEON crede nella magia del fast food, arricchita però da un tocco salutare e nutriente. Il suo menu cambia con le stagioni, ricco di vegetali, grassi buoni come noci e semi, insaporito da erbe e spezie fresche. Questo nuovo ristorante a Roma Termini incarna questa visione, offrendo piatti nutrienti e freschi ispirati ai sapori naturali, perfetti per i viaggiatori più impegnati alla ricerca di deliziose opzioni “grab-and-go”.

"Annunciare l'apertura del primo ristorante Leon in Italia, all'interno della stazione di Roma Termini, è per noi un grande onore e un'ulteriore conferma dell'attrattività degli spazi che Grandi Stazioni Retail valorizza e gestisce quotidianamente. Questa inaugurazione va ad arricchire ulteriormente il variegato panorama gastronomico presente nella stazione di Roma Termini, per incontrare e soddisfare preferenze e gusti di tutti i viaggiatori, offrendo allo stesso tempo ai partner una visibilità unica, grazie al contesto dinamico e multiculturale che è ideale per il primo approdo dei brand internazionali in Italia", ha dichiarato Sebastien De Rose, Chief Operating Officer di Grandi Stazioni Retail.

"Siamo lieti di collaborare con Grandi Stazioni Retail per presentare il marchio LEON all'interno della stazione di Roma Termini. Siamo convinti che i viaggiatori apprezzeranno questa nuova opzione che combina gusto, salute e comodità. Con questa apertura, SSP continua a dimostrare il suo impegno nel fornire ai viaggiatori un'offerta più sana, qualitativamente elevata e gustosa", ha commentato Gérard d'Onofrio, Amministratore Delegato di SSP Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia.

"Siamo estremamente orgogliosi della nostra partnership con SSP e li consideriamo degli esperti di mobilità, quindi siamo entusiasti di collaborare con loro per introdurre LEON Naturally Fast Food nella vibrante e vivace stazione di Roma Termini. Gli italiani vantano un impareggiabile orgoglio per gli ingredienti di qualità e i sapori autentici, quindi non vediamo l'ora di condividere con loro il nostro Naturally Fast Food", ha concluso James Powell, direttore operativo di LEON UK.