Gruppo FS presenta il vodcast “SENTIERI BINARI”

Gruppo FS lancia il vodcast “SENTIERI BINARI”, dedicato alle esperienze di viaggio fatte rigorosamente a piedi

Gruppo FS lancia un nuovo format della sua testata giornalistica online FSNews. Si tratta di un vodcast (versione video del podcast) intitolato “SENTIERI BINARI” dedicato ai cammini e alle esperienze di viaggio fatte rigorosamente a piedi. Debutta con la prima puntata oggi 5 giugno, la Giornata mondiale dedicata all’ambiente. In totale le puntate saranno 10, pubblicate ogni 15 giorni e fruibili sul canale youtube di FSNews e su Spotify.

Secondo il dossier “Italia, paese dei cammini”, sono sempre più gli italiani che si sono avvicinati a questo modo di viaggiare. La stima complessiva indica che almeno 148 mila persone, nel nostro Paese, si sono messe in cammino nel 2023 (rispetto alle 123 mila dell'anno precedente), le quali, oltretutto, sono state capaci di generare un indotto di almeno 1 milione 350 mila pernottamenti. “SENTIERI BINARI” vuole raccontare questo mondo, che con il treno ha molto in comune in quanto Italia tanti cammini partono da zone limitrofe alle stazioni ferroviarie ed entrambi sono modi di muoversi tutelando l’ambiente.

Nel corso delle puntate di “SENTIERI BINARI”, la travel reporter e speaker radiofonica Valentina Lo Surdo colloquierà con Alessandro Ribaldi, redattore di FSNews, su diversi argomenti: viaggi per famiglie, indumenti da indossare a seconda della stagione, come comportarsi quando si incontra un animale.

Il progetto, prodotto e ideato interamente dal Gruppo FS, nasce come naturale evoluzione della fortunata esperienza del podcast “Prova a Prendermi” condotto sempre da Valentina Lo Surdo, una delle più note influencer italiane sul tema dei cammini.