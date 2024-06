Gruppo Mediobanca Sport Camp: il progetto di inclusione sociale debutta all'IPM di Nisida

Gruppo Mediobanca: il progetto di inclusione sociale Sport Camp sbarca all'IPM di Nisida a Napoli e ritorna al Beccaria di Milano

Promuovere lo sport di squadra come strumento di inclusione, creando valore per la comunità: è con questo obiettivo che si rinnova l’appuntamento con il Gruppo Mediobanca Sport Camp, il progetto nato per sostenere il reinserimento sociale dei ragazzi attraverso la collaborazione e il valore delle regole, condivisi nella pratica sportiva.

Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa promossa dal Gruppo Mediobanca torna come di consueto all’Istituto Penale Cesare Beccaria di Milano, dal 24 al 28 giugno e debutta quest’anno all’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, a Napoli, dal 1° al 5 luglio. Il programma del Gruppo Mediobanca Sport Camp prevede una settimana di attività sportive organizzate in collaborazione con il CUS Milano Rugby a Milano e con l’Amatori Napoli Rugby a Napoli.

L’ex campione della Nazionale italiana di rugby Diego Dominguez, affiancato dal suo staff, sarà anche quest’anno l’allenatore d’eccezione dei giovani partecipanti, circa 60 per ciascuna sede. Cimentandosi in diverse discipline, dal rugby al calcio, oltre al basket, al nuoto e all’atletica, i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni sperimenteranno le emozioni e i benefici del gioco di squadra, anche insieme a un team di volontari del Gruppo Mediobanca. Il Camp rappresenta, infatti, uno dei programmi di volontariato aziendale realizzati su base continuativa coinvolgendo i dipendenti del Gruppo sia nelle attività sportive sia in interventi di manutenzione dei campi di gioco dove si svolgeranno le attività.

Saranno inoltre presenti all’iniziativa in qualità di ospiti alcuni ex atleti professionisti, che condivideranno la propria testimonianza sportiva con i giovani coinvolti. I risultati delle precedenti edizioni del Gruppo Mediobanca Sport Camp svolte presso l’Istituto Beccaria, apprezzati da partecipanti ed educatori, hanno consentito a Mediobanca di estendere il progetto sociale all’interno dell’Istituto Nisida, con la volontà di replicare un modello di successo per la promozione del rispetto reciproco e della cooperazione.

“Lo sport è un potente fattore di aggregazione sociale e grazie allo Sport Camp abbiamo la possibilità di veicolarne i valori, sostenendo il percorso di questi ragazzi", ha affermato Giovanna Giusti del Giardino, Group Chief Sustainability Officer di Mediobanca. "Ogni anno vediamo crescere uno spirito di squadra che valorizza il ruolo di ciascuno e che si rivela prezioso per affrontare le sfide della quotidianità. Siamo dunque orgogliosi di aver esportato questo progetto a Nisida. Un ringraziamento a tutti i volontari del Gruppo che ogni anno partecipano con passione agli allenamenti, a dimostrazione della forte attenzione all’inclusione sociale”.