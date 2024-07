HIFOOD lancia Micro Protein: una nuova gamma di proteine micronizzate

HIFOOD presenta Micro Protein: una nuova linea di proteine micronizzate per rispondere alla domanda di prodotti ad alto contenuto proteico

HIFOOD, azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti di origine naturale e parte di CSM Group insieme a CSM Ingredients, ha annunciato lo sviluppo di una nuova gamma di proteine micronizzate chiamata Micro Protein. Questa innovazione è stata creata per permettere alle aziende del settore alimentare di rispondere alla crescente domanda di prodotti con un elevato apporto proteico.

Micro Protein è stata sviluppata grazie a tecnologie proprietarie innovative ed è una soluzione clean label priva di allergeni, basata su proteine di pisello con una granulometria molto fine e un gusto neutro. Il suo impatto su struttura e sapore del prodotto finito è minimo, rendendola estremamente versatile. Le applicazioni di Micro Protein spaziano dai prodotti da forno agli analoghi della carne, passando per sughi, zuppe, dessert, prodotti lattiero-caseari, bevande e molto altro ancora. Questa versatilità la rende una soluzione utile e facilmente implementabile per molte aziende che si stanno approcciando al mercato del “Rich-in Protein”, un segmento che, secondo l’Osservatorio Immagino Gs1, ha registrato una crescita del giro d’affari del 20%, portandolo a oltre 1,7 miliardi di euro.

"In HIFOOD ci impegniamo per consentire ai nostri clienti e partner di rispondere ai trend di mercato offrendo loro ingredienti facilmente adattabili alle diverse esigenze produttive. Micro Protein ne è un esempio perfetto. Si tratta, infatti, di una soluzione ideale per tutte le aziende che vogliono potenziare il contenuto proteico dei propri prodotti senza alterarne sapori e texture, e soprattutto senza dover mettere troppa mano a ricette e processi produttivi. Trattandosi di un ingrediente in polvere, infatti, può essere utilizzato al pari di una farina. Inoltre, grazie alla tecnologia pulita utilizzata, le nostre micro proteine sono prive di additivi, in quanto per produrle utilizziamo esclusivamente processi fisici e meccanici proprietari: un grande vantaggio sia per il produttore che per il consumatore finale”, ha dichiarato Emanuele Pizzigalli, Chief Research and Innovation Officer e co-fondatore di HIFOOD.

Grazie all’utilizzo di Micro Protein, le aziende possono aggiungere il claim “ricco di proteine” o “fonte di proteine” al prodotto finito, grazie alla composizione proteica delle micro proteine HIFOOD pari al 70%. Tra le applicazioni più interessanti di Micro Protein c’è quella delle Bevande Vegetali, già concretizzata grazie alla partnership tra HIFOOD e Alianza Team. Le due realtà, che insieme avevano già vinto il "Plant-based Innovation Award" a Food Ingredients Europe 2023, parteciperanno all'IFT Expo a Chicago dal 14 al 17 luglio per presentare ulteriori soluzioni frutto della loro collaborazione, tra cui una bevanda vegetale potenziata dal punto di vista proteico grazie a Micro Protein.

Micro Protein si inserisce all’interno del più ampio portfolio per l’arricchimento proteico di CSM Group, che include diverse soluzioni, tra cui: i mix universali di CSM Ingredients per pane, bagel e cracker arricchiti di proteine; i mix pronti all'uso o le ricette personalizzate per preparare croissant e prodotti dolciari proteici; fino all’ampia gamma di Proteios Textured Vegetable Proteins (TVPs) sviluppata da HIFOOD. Un’offerta eterogenea pensata per incontrare le richieste dei consumatori, sia sportivi sia semplicemente interessati ad aumentare il proprio apporto proteico, destinata a crescere ulteriormente.