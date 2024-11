Hisense e Gino Sorbillo: innovazione e tradizione al servizio dei consumatori

Hisense e Gino Sorbillo presentano il nuovo Forno Pizza: una collaborazione unica che celebra l'incontro tra innovazione e tradizione

Hisense, leader globale nell’elettronica di consumo e negli elettrodomestici e Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo e Ambasciatore della pizza italiana nel mondo, sono orgogliosi di annunciare la loro collaborazione. La partnership, presentata a Milano lo scorso 20 novembre presso Casa Sorbillo (P.za XXV Aprile), rappresenta l’incontro tra tecnologia e tradizione, in linea con la mission di Hisense e Sorbillo di portare innovazione e qualità nelle case di tutti.

Questa collaborazione celebra il lancio del nuovo Forno Pizza Hisense, un prodotto che unisce le necessità quotidiane di un forno, l’antica arte della pizza e le più avanzate tecnologie di cottura, offrendo un’esperienza unica al consumatore.

“Siamo entusiasti di collaborare con un maestro come Gino Sorbillo, che rappresenta la pizza italiana nel mondo”, afferma Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia. “Con il nostro nuovo forno pizza e la funzione Pizza Mode Pro, vogliamo offrire ai consumatori l’opportunità di vivere un'esperienza autentica, portando nelle loro case la qualità e l’eccellenza che Sorbillo da sempre incarna. Questa partnership rappresenta l’unione tra innovazione e tradizione, rendendo semplice e accessibile per tutti il piacere di una pizza di alta qualità”.

“Crescendo nella pizzeria di famiglia", racconta Gino Sorbillo, "ho imparato che la pizza è molto più di un semplice piatto: è un momento di aggregazione, è storia, è cultura. Quest'anno è stato particolarmente ricco di soddisfazioni e riconoscimenti: secondo i dati del portale internazionale TasteAtlas, specializzato nel food, siamo stati inseriti tra i primi cinque Most Legendary Restaurants in the World, la classifica dei ristoranti più amati e votati al mondo. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio. La partnership con Hisense rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: sono lieto di far parte di questo progetto e di portare quella stessa aggregazione, storia e cultura nelle case di tutti, permettendo a chiunque di vivere l’esperienza di una pizza fatta in casa senza dover rinunciare alla qualità”.

Il nuovo Forno Pizza Hisense rappresenta un punto di incontro tra l’arte culinaria e l’avanguardia tecnologica. Con la funzione Pizza Mode Pro, il forno raggiunge i 350°C, consentendo le migliori performance di cottura della pizza in soli 3 minuti e 30 secondi.

Riccardo Rondelli, Customer Experience Manager di Hisense Italia, commenta: "In Hisense ci impegniamo costantemente nell'offrire al consumatore la miglior esperienza possibile con i nostri prodotti; per questo motivo, per il Forno Pizza Hisense ci siamo affidati alla competenza del numero uno della pizza, il Maestro Gino Sorbillo. Insieme, abbiamo testato a lungo le prestazioni e i risultati che la funzione Pizza Mode Pro è in grado di offrire in un forno da incasso, con un risultato approvato anche da Sorbillo".

Grazie alla combinazione di elementi riscaldanti e al posizionamento di una speciale teglia di alluminio con rivestimento antiaderente vetrificato, il calore viene distribuito uniformemente offrendo le migliori performance di cottura, eliminando le complicazioni tipiche dei forni tradizionali e portando un'esperienza di cucina all'avanguardia. Il design moderno e le funzionalità avanzate rendono questo forno una soluzione ideale non solo per la pizza, ma per ogni preparazione. Il Forno Pizza Hisense offre: 22 programmi automatici, funzione di autopulizia pirolitica e accessori personalizzati, come la pala pieghevole per pizza.

Con il suo Forno Pizza, Hisense trasforma l’innovazione tecnologica in un’esperienza quotidiana, portando nelle case di chi ama la qualità l’eccellenza della tradizione italiana. La collaborazione con Gino Sorbillo sottolinea l’impegno del brand nel celebrare l’eccellenza in cucina e nel portare questa passione in ogni casa.