IEG: presentata la 10ª edizione di Beer&Food Attraction, in programma a febbraio 2025

IEG annuncia la 10ª edizione di Beer&Food Attraction con il nuovo Mixology Village e Sparkling&Mix, in programma dal 16 al 18 febbraio 2025

La 10ª edizione di Beer&Food Attraction si prepara a dominare la scena nazionale della Beverage & Bar Industry dal 16 al 18 febbraio 2025, presso la Fiera di Rimini. L'evento, che si conferma punto di riferimento per il settore eating-out, vedrà la concomitanza con la 7ª edizione di BBTech Expo e la 14ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob.

Quest’anno, Beer&Food Attraction si arricchisce con la 3ª edizione di Mixology Circus, che si espande nel Mixology Village. Questa nuova area sarà dedicata alle etichette spirits e alle attrezzature per bartending, offrendo una piattaforma per le aziende produttrici di distillati e le novità in ambito mixology. In aggiunta, si introduce la Sparkling&Mix, un’area espositiva che darà spazio agli sparkling wine, enfatizzando il loro ruolo nel mondo dei cocktail. Il settore Beverage amplia la sua offerta, accogliendo anche le tendenze emergenti con un focus sui prodotti No Alcol e Low Alcol, che attirano le generazioni più giovani, e introducendo nuove categorie come gli sparkling wine. La proposta Food non è da meno, con un’ampia gamma di prodotti ready-to-eat pensati per il casual dining, settore in forte crescita.

Beer&Food Attraction non sarà solo una fiera ma un vero e proprio palcoscenico per il mondo dell’Horeca. La manifestazione ospiterà oltre 130 buyer provenienti da 40 paesi, grazie alla collaborazione tra ICE Agenzia-Ministero degli Affari Esteri e Italian Exhibition Group. L’evento avrà anche il supporto di partner del settore come Italgrob, Federazione Italiana Cuochi, Assobirra, Unionbirrai e World Association of Chefs Societies.

Il programma prevede una serie di eventi e masterclass di formazione professionale, tra cui il Concorso Birra dell’Anno e l’Italian Craft Beer Conference a cura di Unionbirrai, nonché i Campionati di Cucina Italiana e il Global Chefs Challenge European Gran Prix 2025. Per il secondo anno consecutivo, sarà assegnato il Premio Innovazione, che metterà in luce le eccellenze delle aziende espositrici. Inoltre, con la collaborazione di ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori, verrà sviluppata l’Area Start-up, un incubatore di talenti che presenterà le 20 start-up più promettenti del settore.