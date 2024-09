Imperial Brands Italia, Jacob Wahnon Bunan è il nuovo Market Manager

Imperial Brands Italia, nomine: Jacob Wahnon Bunan succede ad Armando Frassinetti come nuovo Market Manager

Imperial Brands Italia ha annunciato la nomina di Jacob Wahnon Bunan come nuovo Market Manager per l'Italia, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. Wahnon Bunan succede ad Armando Frassinetti, che conclude con successo una carriera di 12 anni all'interno dell'azienda, e si prepara ad affrontare nuove sfide nel consolidamento e nello sviluppo del business del Gruppo in Italia.

La nomina di Wahnon Bunan arriva in un momento strategico per Imperial Brands, che considera il mercato italiano prioritario per il suo piano di espansione. L'obiettivo principale del nuovo Market Manager sarà rafforzare la presenza dei marchi tradizionali di tabacco dell'azienda, nonché promuovere la crescita dei prodotti di nuova generazione a rischio ridotto, come le sigarette elettroniche e i tabacchi senza combustione, con particolare attenzione a PULZE®, un sistema innovativo di inalazione senza combustione.

“L’Italia rappresenta per il Gruppo Imperial Brands un paese prioritario e di grande interesse”, ha dichiarato Jacob Wahnon Bunan. “Il mio obiettivo principale sarà quello di contribuire alla crescita e al successo dell’Azienda, rispondendo alle esigenze dei consumatori italiani attraverso l’innovazione e lo sviluppo continuo di prodotti potenzialmente meno dannosi per la loro salute”.

Wahnon Bunan vanta una consolidata esperienza nel settore, maturata sia in ambito tradizionale che nei prodotti di nuova generazione. Prima della sua nomina in Italia, ha ricoperto il ruolo di Market Manager per le Isole Canarie e ha svolto diverse posizioni di rilievo all'interno del Cluster Iberia, lavorando anche per aziende internazionali come Pernod Ricard Iberia. Questo background variegato è visto come un punto di forza per guidare il processo di innovazione e trasformazione di Imperial Brands nel mercato italiano.

Sophie Hogg, General Manager del South East Europe Cluster di Imperial Brands, ha espresso fiducia nel nuovo corso sotto la guida di Wahnon Bunan: “Siamo lieti di annunciare il suo arrivo e siamo fiduciosi che la sua esperienza sarà fondamentale per portare avanti il percorso di crescita e evoluzione avviata da Armando Frassinetti. Jacob sarà determinante nell’affrontare le nuove sfide e nel rafforzare ulteriormente il business di Imperial Brands in Italia. Vorrei esprimere il nostro sincero apprezzamento per Armando, per la sua dedizione in questi anni e gli auguriamo di cuore il meglio per tutti i suoi impegni futuri”.

Con la nomina di Jacob Wahnon Bunan, Imperial Brands ribadisce il suo impegno nella strategia di "costruire un futuro più sano", focalizzata sullo sviluppo di prodotti multicategoria a rischio ridotto destinati ai fumatori adulti. Il mercato italiano si conferma così centrale per il Gruppo, sia per i marchi di tabacco tradizionali che per le nuove tecnologie come PULZE®, che potrebbero rappresentare un punto di svolta nella riduzione dei danni legati al fumo.

L'attenzione verso un futuro più sostenibile e responsabile sarà dunque il pilastro attorno a cui Imperial Brands Italia continuerà a sviluppare la propria offerta, cercando di rispondere alle nuove esigenze del mercato e promuovendo soluzioni innovative per i consumatori adulti.