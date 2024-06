Innoliving rileva Viceversa, storico marchio di design

Innoliving completa l'acquisizione di Viceversa, marchio storico del design casalingo

Innoliving, azienda di Ancona attiva nella produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare, ha perfezionato l’acquisto di Viceversa. Nata nel 1983, l’azienda è oggi un marchio storico del design casalingo che ha vinto tre Red Dot Design Award (2012, 2015 e 2017) e un Compasso d’Oro (2017). Viceversa, distinguendosi fin da subito per uno stile innovativo e un punto di vista ironico, dall’ottobre 2003 ha Oliviero Toscani come direttore artistico e un laboratorio di giovani art director nato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze.

“Parliamo di divisione 'consumer' e abbiamo iniziato lo scorso anno ad alzare il tiro con la divisione private label. Per noi però non bastava, c’era e c’è la necessità di andare a coprire una zona di mercato protetta dall’online", ha spiegato il fondatore di Innoliving, Danilo Falappa. "Il negoziante oggi è praticamente diventato un consulente gratuito di prodotti e questo sta generando una corsa al ribasso di prezzo che è la grande pecca dell’online. Che, intendiamoci, era e resta un’opportunità, ma solo se si gestisce senza farsi gestire. Viceversa nasce dalla necessità dei clienti e dalla volontà di andare a presidiare un segmento del mercato medio-alto”.

“Il nostro interesse primario è segmentare il mercato con un’offerta diversa da quella in cui oggi operiamo", ha commentato il presidente di Innoliving, Mauro Bisci. "I prodotti sono fabbricati nel sud-est asiatico, sfruttando il nostro know-how trentennale. Cercheremo di mantenere una coerenza tra la qualità del prodotto e del design con le possibilità di spesa dei consumatori”.

Viceversa, che tra 8 anni compirà mezzo secolo e diventerà marchio storico, manterrà il concept tradizionale con la filosofia del “ribaltamento dell’ovvio”. Princìpi che verranno però attualizzati: "Abbiamo indetto una gara creativa tra agenzie anche di fuori regione", ha detto il direttore marketing di Innoliving, Igor Frascaroli. "Individueremo quindi il partner per reinterpretare in una nuova chiave il marchio Viceversa, senza però abbandonare gli elementi storici. Una sfida importante, che abbiamo già iniziato ad affrontare". L’idea è anche quella di riprodurre in maniera identica all’originale i 10 prodotti storici del Viceversa, a partire dall’iconico tostapane della serie TIX.