Intesa Sanpaolo e Davide Boosta Dileo: presentata la mostra 'Gallerie Sonore'

Intesa Sanpaolo e Davide Boosta Dileo presentano 'Gallerie Sonore': un progetto di sound art che trasforma le collezioni delle Gallerie d’Italia in esperienze musicali

Intesa Sanpaolo e Davide Boosta Dileo, tastierista e cofondatore dei Subsonica, annunciano con entusiasmo il progetto “Gallerie Sonore”, una rivoluzionaria iniziativa di sound art che trasforma le opere d'arte in esperienze sonore uniche. Questo progetto ambizioso coinvolge le quattro sedi del polo museale Gallerie d’Italia, Milano, Napoli, Torino e Vicenza, e promette di arricchire la fruizione artistica con una nuova dimensione musicale.

Il progetto nasce dall'idea che una collezione d'arte non debba essere muta, ma possa essere vivificata attraverso il suono. Boosta Dileo ha condotto una ricerca approfondita, esplorando oltre 35.000 opere d'arte e circa 7 milioni di fotografie custodite da Intesa Sanpaolo e dall'Archivio Publifoto. La sua missione è stata quella di selezionare opere pittoriche, scultoree e fotografiche che fungessero da ispirazione per quattro composizioni musicali originali, ognuna dedicata a una delle sedi delle Gallerie d’Italia. I risultati saranno presentati in un tour di concerti live che prenderà il via il 10 ottobre a Vicenza, seguito da Napoli (25 ottobre), Torino (29 ottobre) e Milano (22 novembre).

Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia, ha dichiarato: “La collaborazione con Davide nasce per scoprire il suono e raccontare la melodia delle Gallerie d’Italia, delle collezioni d’arte e di opere iconiche come la 'Caduta degli angeli ribelli'. L’iniziativa conferma la vocazione di aprirsi alla musica, non solo ospitando concerti, performance e momenti di improvvisazione sonora. Questa tournée italiana in quattro date è un passo avanti nel dialogo tra le arti e nel contributo a scrivere la nuova definizione di museo come spazio attuale, vivo e sempre capace di sperimentare”.

“Il progetto nasce dall’idea che una collezione d’arte non può essere muta. Gallerie Sonore è un progetto di sinestesia completa, di sonificazione della collezione, che dimostra la lungimiranza di Intesa Sanpaolo nel supportare le arti nella loro complessità. Il suono, effimero nella sua forma, eppure tangibile e universale, non è un semplice accompagnamento, ma parte integrante dell'esperienza museale. Gallerie Sonore è questo, l’invito a sentire l’arte”, ha aggiunto Davide Boosta Dileo.

Intesa Sanpaolo continua a dimostrare il suo impegno verso la cultura attraverso il Progetto Cultura, che include musei, pubblicazioni artistiche e iniziative musicali. “Gallerie Sonore” non è solo un progetto performativo, ma un esempio di come l’arte e la musica possano integrarsi per creare esperienze museali innovative e coinvolgenti.