La Freccia di dicembre: in copertina Francesca Fagnani

La Freccia: sulla cover del numero di dicembre Francesca Fagnani

Il numero di dicembre de La Freccia si rivolge ai giovani, spronandoli a intraprendere un cammino verso la felicità. Ma affinché il futuro sia solido e strutturato, va programmato e soprattutto progettato. Questo è anche il percorso di Francesca Fagnani, volto di copertina, che si racconta a tutto tondo: dal successo del programma tv Belve, alla sua idea di famiglia (dove uno fa casa), al suo caratteraccio (mi riconosco una certa prepotenza) e all’ossessione di essere all’altezza dell’affetto delle persone. Senza dimenticare l’attenzione ai giovani, "che sono il capitale umano su cui investire".

Come sempre, il magazine propone itinerari alla scoperta delle bellezze del Paese. Si parte dai musei ferroviari italiani, dove si festeggia il Natale tra carrozze reali e locomotive centenarie. Si passa per Genova, guidati in luoghi insoliti dall’attore e regista Marcello Cesena, e per Modena alla scoperta dei segreti dell’aceto balsamico. In attesa dell’apertura della Porta santa in Vaticano che inaugura il 27esimo Giubileo. La necessità di costruire un futuro migliore è al centro di due progetti fotografici sul delicato equilibrio tra essere umano e natura: la trilogia di Mitch Epstein in mostra a Torino e gli scatti del Wildlife Photographer of the Year esposti a Milano.

Non mancano le interviste, alle attrici Jasmine Trinca e Barbara Ronchi, protagoniste rispettivamente del film Diamanti di Ferzan Ozpetek e della pellicola Il treno dei bambini di Cristina Comencini, a Luca Marinelli ed Elodie doppiatori d’eccezione per Mufasa - Il re leone, a Renzo Arbore che torna in tv con il programma Come ridevamo e a Carlotta Perego, influencer della cucina plant based in libreria con il manuale Scuola vegetale. Infine, lo sport con la Coppa del mondo di sci sulla pista Stelvio a Bormio che, fra poco più di un anno, ospiterà i Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Tutto questo e altro ancora su La Freccia di dicembre, da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane, e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.