Lindbergh acquisisce la storica azienda di Lecco EPS Energy.Pro.System

Lindbergh: firmato accordo preliminare per l’acquisizione di EPS Energy.Pro.System

Lindbergh, Gruppo attivo in Italia e Francia nei settori MRO (Maintenance, Repair and Operations), Waste management/Circular economy e HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), annuncia di aver firmato un accordo, tramite la controllata SMIT, con EPS Energy.Pro.System per acquisirla al 100%. Questa operazione segue l’acquisizione di Vergottini, altra azienda del settore HVAC. In questo modo, Lindbergh persegue la linea strategica per diventare la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale.

La EPS Energy.Pro.System è una storica azienda di Lecco operante nel settore termotecnico impiantistico da oltre 30 anni, con particolare riferimento alle attività di vendita, installazione e manutenzione di impianti per il gas, apparecchi termici, di riscaldamento e di climatizzazione, impianti a energie rinnovabili e di trattamento aria e ventilazione. Al 31 dicembre 2023, EPS ha realizzato ricavi pari a 4,2 milioni di euro, con un EBITDA di oltre 0,6 milioni di euro.

L’acquisizione verrà finalizzata il prossimo mese e avrà un valore complessivo di 2,4 milioni di euro (compresa PFN cash positive per circa 400.000 euro), che verrà corrisposto in diverse fasi: 120.000 euro in data odierna a titolo di caparra confirmatoria per cassa; 780.000 euro al closing, in parte per cassa e in parte mediante la cessione di 50.000 azioni proprie di Lindbergh valorizzate al valore di mercato del giorno antecedente il closing; 400.000 euro entro il 31 dicembre 2024; e i restanti 1.100.000 euro suddivisi in 23 rate mensili da 45.000 euro, a partire da gennaio 2025, e una rata finale di € 65.000, il tutto sempre corrisposto per cassa.

Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh, ha dichiarato: “EPS di Lecco è un’altra realtà storica che entra a far parte del Gruppo. Siamo davvero contenti di aver concluso questa operazione in tempi molto veloci e di iniziare quindi già dal mese di agosto il nostro processo di integrazione nel Gruppo. La vicinanza territoriale con Vergottini ci darà la possibilità di gestire in modo più efficiente le operazioni e di armonizzare le politiche commerciali sul territorio. Ringrazio il fondatore di EPS e attuale socio amministratore per la fiducia che ci ha mostrato in tutte le occasioni e per la condivisione convinta del nostro progetto industriale. Faremo leva sulla sua esperienza e conoscenza del settore per crescere nel modo giusto e per cogliere tutte le opportunità che il mercato ci offrirà".