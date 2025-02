Lombardia, SuperEnalotto: centrati tre “5” per un totale di oltre 93mila euro

SuperEnalotto: in Lombardia centrati tre “5” per oltre 93mila euro

Venerdì 21 febbraio, come riporta Agipronews, a Brescia, presso la Trattoria Bellaria in via San Bartolomeo, 50 e a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, nella tabaccheria in via Emilia, sono stati centrati due "5" da 26.488,50 euro ciascuno. Nell'estrazione di sabato 22 febbraio messo a segno un altro "5", questa volta da 40.305,17 euro a Inzago, in provincia di Milano, presso On the Road Cafè in via Padana Superiore, 1.



L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 25 febbraio è di 77,7 milioni di euro.