Magnite selezionata come partner programmatico globale di FIFA+

FIFA+ sceglie Magnite come partner globale per rivoluzionare l’advertising programmatic nello streaming calcistico

Magnite, leader indipendente nell'advertising sell-side, ha annunciato di essere stata scelta come partner programmatico globale per FIFA+, la piattaforma streaming di FIFA. Questa collaborazione posiziona Magnite al centro delle operazioni di video e display advertising di FIFA+ in Nord America, EMEA, LATAM e APAC. Si tratta di un passo significativo nel progetto di FIFA+ di trasformare l’esperienza di streaming calcistico, offrendo gratuitamente ai tifosi di tutto il mondo partite che in passato non venivano trasmesse in televisione.

Grazie alle soluzioni avanzate di Magnite, tra cui Magnite Streaming, SpringServe e Magnite DV+, FIFA+ potrà ottimizzare la monetizzazione dei propri contenuti a livello globale, assicurando al contempo un’esperienza superiore per i fan. La tecnologia innovativa di Magnite permetterà di integrare pubblicità programmatica su tutti i dispositivi compatibili con FIFA+, inclusi mobile, desktop e TV connesse (CTV).

"FIFA+ risponde alla richiesta dei consumatori di maggiore accessibilità a contenuti sportivi live, e siamo lieti che ci abbiano scelto per offrire nuove opportunità agli investitori pubblicitari, in modo che possano raggiungere fan sportivi altamente coinvolti", ha dichiarato Sam Wilson, VP Streaming Platform EMEA di Magnite. "Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con i loro team a livello globale per supportare i loro sforzi nel fornire un’esperienza digitale di altissima qualità agli appassionati di calcio".