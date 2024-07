MAIRE, KT completa l’acquisizione della società d’ingegneria APS Evolution

MIAIRE: conclusa l’acquisizione della società APS Evolution, rafforzando la presenza in Italia e nell'Est Europa

Facendo seguito all’annuncio del 22 maggio 2024, MAIRE ha perfezionato l’acquisizione del 100% di APS Evolution da parte di KT - Kinetics Technology (Integrated E&C Solutions). APS Evolution, che controlla APS Designing Energy e KTI Poland, è una holding di ingegneria di rinomata reputazione internazionale nel settore del trattamento delle risorse naturali e della chimica verde. Le due società, con sede rispettivamente in Italia e Polonia, sono specializzate in progetti per gomme innovative, biocarburanti e bioplastiche. Al 30 giugno 2024, APS Evolution ha registrato un fatturato di 61,7 milioni di euro e un portafoglio ordini di 137,3 milioni di euro.

Questa acquisizione rappresenta un passo strategico per MAIRE, permettendo al gruppo di ampliare le sue capacità ingegneristiche grazie all’integrazione di circa 290 professionisti altamente qualificati nei settori dell’ingegneria di processo, automazione, meccanica, piping, elettrica e civile. L’acquisizione di KTI Poland in particolare rafforza la presenza di MAIRE nell’Est Europa, aprendo nuove opportunità commerciali, soprattutto nell'upgrade di impianti esistenti. Il corrispettivo complessivo per l’acquisizione è di circa 7,7 milioni di euro, con un pagamento iniziale di 1,2 milioni di euro e il resto suddiviso in quattro tranche entro il 2030.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha dichiarato: “Questa acquisizione supporterà la crescita del Gruppo prevista nei prossimi anni, grazie all’apporto di professionisti altamente qualificati. La decarbonizzazione dell'industria è un fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi europei del Green Deal e siamo desiderosi di contribuire con il nostro know-how tecnologico e ingegneristico a un'economia più sostenibile”.